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Форма жок. Патрульный без формы отобрал телефон у автовладельца

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364179_fo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440699-ru.html

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В Ошской области сотрудник патрульной милиции сбил шестиклассницу

2 августа 2017, 9:54       Комментарии

Чуть больше года назад в Кыргызстане создали патрульную милицию. Их особенностью была новая форма, видеорегистраторы и, конечно же, патрулирование города. Но, видимо, некоторые милиционеры о такой реформе не слышали.
О странном и, откровенно говоря, беспредельном инциденте рассказала в Facebook пользователь Назима Кайырбекова.
"Патрульные остановили машину, но остановивший был без формы и отказался представить удостоверение. Забрав же документы, не собирался их возвращать, на вопрос, где форма и удостоверение, увидев камеру, начал притворяться, что он там вообще не работает и в конце просто вырвал телефон, что является правонарушением. Один вопрос: когда закончится это хамство и беспредел?" - делится девушка.
Если мужчина не работает инспектором, то почему он забрал документы, сидел в машине патрульной милиции с номером B5222AH и так испугался объектива мобильного телефона? Пользователи социальной сети разглядели в нем сотрудника патрульной милиции, кроме того, о нем рассказали, что он часто стоит у остановки возле гипермаркета "Глобус" в 7-м микрорайоне, где расположен знак "40" и шабашит.
В ГУПМ Бишкека ситуацию пока никак не прокомментировали. Сейчас проводятся разбирательства.

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