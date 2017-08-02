Борец Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзу чемпионата мира среди молодежи

2 августа 2017, 9:56 Комментарии

В Тампере (Финляндия) стартовал чемпионат мира по борьбе среди юниоров. В первый день соревнований на ковер вышли борцы вольного стиля и разыграли четыре комплекта медалей.

Как сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы, в этот день выступили четверо кыргызстанцев, и один из них добился хороших результатов.

В борьбе за медали в легком весе до 50 кг выступил кыргызстанец Акбар Кенжебек уулу, который провел первую схватку с азербайджанцем Шахином Мухтаровым в четвертьфинале. Этот поединок Кенжебек уулу проиграл досрочно - 10:0.

Однако в связи с тем, что борец из Азербайджана вышел в финал, а затем вовсе стал чемпионом мира, кыргызстанец получил шанс побороться в утешительном раунде.

Сначала он одолел Ахтара Имрана из Канады (10:0), а затем за бронзу вышел на ковер против россиянина Аслана Минкаилова. В этой схватке с минимальным преимуществом одержал победу и тем самым занял третье место.

Отметим, сегодня продолжится чемпионат по вольной борьбе, где участники будут бороться за оставшиеся четыре комплекта медалей.