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Борец Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзу чемпионата мира среди молодежи

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364178_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440698-ru.html

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2 августа 2017, 9:56       Комментарии

В Тампере (Финляндия) стартовал чемпионат мира по борьбе среди юниоров. В первый день соревнований на ковер вышли борцы вольного стиля и разыграли четыре комплекта медалей.
Как сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы, в этот день выступили четверо кыргызстанцев, и один из них добился хороших результатов.
В борьбе за медали в легком весе до 50 кг выступил кыргызстанец Акбар Кенжебек уулу, который провел первую схватку с азербайджанцем Шахином Мухтаровым в четвертьфинале. Этот поединок Кенжебек уулу проиграл досрочно - 10:0.
Однако в связи с тем, что борец из Азербайджана вышел в финал, а затем вовсе стал чемпионом мира, кыргызстанец получил шанс побороться в утешительном раунде.
Сначала он одолел Ахтара Имрана из Канады (10:0), а затем за бронзу вышел на ковер против россиянина Аслана Минкаилова. В этой схватке с минимальным преимуществом одержал победу и тем самым занял третье место.
Отметим, сегодня продолжится чемпионат по вольной борьбе, где участники будут бороться за оставшиеся четыре комплекта медалей.

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