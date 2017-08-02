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При нападении боевиков в Афганистане погибли 20 человекПри нападении боевиков в Афганистане погибли 20 человекБорец Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзу чемпионата мира среди молодежиБорец Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзу чемпионата мира среди молодежи

20-летняя кыргызстанка участвует в международном конкурсе топ-моделей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364137_20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440697-ru.html

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2 августа 2017, 9:58       Комментарии

Кыргызстан на международном конкурсе моделей представит 20-летняя Ырысгуль Кенжебаева. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Об участнице из Кыргызстана известно, что она учится в Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына. Девушке 20 лет, в модельном бизнесе она с 17 лет. В 2015 году она вошла в топ-5 моделей на международном конкурсе Asia model festival 2015 в Южной Корее.
Сейчас идет онлайн-голосование, финал конкурса состоится 9 сентября в Анталье (Турция). Всего участвуют представительницы 30 стран.
Поддержать кыргызстанку можно, проголосовав за нее по ссылке.

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