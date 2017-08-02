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При нападении боевиков в Афганистане погибли 20 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364182_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440696-ru.html

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2 августа 2017, 10:00       Комментарии

Как минимум 20 человек стали жертвами нападения боевиков на шиитскую мечеть в городе Герат на западе Афганистана, сообщает Евроньюс.
Еще как минимум 30 афганцев получили ранения и были доставлены в больницу. Многие находятся в критическом состоянии.
По имеющейся информации, в атаке участвовали двое боевиков. Сначала они убили охранников, затем ворвались внутрь мечети, где открыли огонь по прихожанам и бросили несколько гранат, после чего подорвали себя. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

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