Суд запретил проводить митинги на площади Ала-Тоо, возле ЖК, дома правительства, ЦИК и Первомайского райсуда

2 августа 2017, 9:18 Комментарии

Первомайский районный суд запретил проводить мирные и другие собрания и акции с 27 июля по 20 октября 2017 года на площади Ала-Тоо, возле зданий Жогорку Кенеша, дома правительства, Центральной избирательной комиссии, Первомайского районного суда. Об этом говорится в постановлении суда от 28 июля.

Запрет не распространяется на проведение официальных культурно-массовых мероприятий.

Ранее в суд обратилась Первомайская районная администрация с просьбой ограничить собрания по времени и месту проведения. По данным администрации, такие собрания нарушают стабильность функционирования жизнедеятельности города. "Как показывает практика, лидеры и организаторы подобных собраний не контролируют процесс, в итоге создаются заторы, помехи движению транспорты, перекрываются пешеходные переходы, и нарушаются права и свобода граждан, не участвующих в собраниях. Также участники митинга не соблюдают санитарные правила, предусмотренные в столице", - говорится в обращении.