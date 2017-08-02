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Суд запретил проводить митинги на площади Ала-Тоо, возле ЖК, дома правительства, ЦИК и Первомайского райсуда

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440695-ru.html

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Жители домов, расположенных возле Первомайского райсуда, пожаловались на постоянные митинги

2 августа 2017, 9:18       Комментарии

Первомайский районный суд запретил проводить мирные и другие собрания и акции с 27 июля по 20 октября 2017 года на площади Ала-Тоо, возле зданий Жогорку Кенеша, дома правительства, Центральной избирательной комиссии, Первомайского районного суда. Об этом говорится в постановлении суда от 28 июля.
Запрет не распространяется на проведение официальных культурно-массовых мероприятий.
Ранее в суд обратилась Первомайская районная администрация с просьбой ограничить собрания по времени и месту проведения. По данным администрации, такие собрания нарушают стабильность функционирования жизнедеятельности города. "Как показывает практика, лидеры и организаторы подобных собраний не контролируют процесс, в итоге создаются заторы, помехи движению транспорты, перекрываются пешеходные переходы, и нарушаются права и свобода граждан, не участвующих в собраниях. Также участники митинга не соблюдают санитарные правила, предусмотренные в столице", - говорится в обращении.

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