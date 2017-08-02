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ЦИК: Бабанов тратит на подготовку к выборам почти в 10 раз больше остальных

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364163_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440694-ru.html

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2 августа 2017, 9:04       Комментарии

Контрольно-ревизионная группа при Центризбиркоме представила очередной отчет о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов в президенты по состоянию на 31 июля.
На сегодняшний день фонд открыли 22 кандидата из 59. На прошлой неделе это сделали Токтайым Уметалиева, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Исхак Масалиев, Бакыт Торобаев, Эрнис Зарлыков.
По последним данным, по затратам лидирует штаб Омурбека Бабанова. В течение недели его фонд вырос в два раза и составляет уже 32 млн сомов, из которых он потратил уже 20 млн сомов.
Заметно прибавился и фонд Темира Сариева. К имеющимся на прошлой неделе 3 млн прибавилось еще 2,5 млн сомов.
Средства на счете Сооронбая Жээнбекова остались практически нетронутыми. Из имеющихся 3 млн штаб кандидата израсходовал лишь 398 тыс. сомов за две недели.
Ненамного выросли затраты и Арстанбека Малиева. За прошедшую неделю кандидат потратил чуть более 400 тыс. сомов, сохранив на счете более 4 млн сомов.
Большую часть своих средств уже израсходовали Улукбек Кочкоров, Таалатбек Масадыков, Арстанбек Абдылдаев и Турсунбек Акун. У последнего на счете остались лишь 200 сомов.
Символическими можно назвать затраты Риты Карасартовой, Камилы Шаршекеевой, Руслана Джунусова, Азимбека Бекназарова, Камчибека Ташиева, Ахматбека Келдибекова. Их затраты на подготовку к выборам не превышают 20 тыс. сомов.
Исхак Масалиев, Эрнис Зарлыков, Сагынбек Абдрахманов, Нусрет Мамедов и Замира Муратбекова не потратили ни одного сома с начала открытия избирательного фонда.
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