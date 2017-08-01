Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.74 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Лондоне к условному сроку приговорен свидетель по делу Максима БакиеваВ Лондоне к условному сроку приговорен свидетель по делу Максима БакиеваЦИК: Бабанов тратит на подготовку к выборам почти в 10 раз больше остальныхЦИК: Бабанов тратит на подготовку к выборам почти в 10 раз больше остальных

Кыргызстанские военные участвуют в международных армейских играх

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364157_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440693-ru.html

Похожие новости

20-летняя кыргызстанка участвует в международном конкурсе топ-моделей

Кыргызстанка победила на международном конкурсе визажистов

Кыргызстанский борец выиграл бронзу на Чемпионате мира среди юниоров

У военных Кыргызстана возникли проблемы — репортаж с танкового биатлона

На Иссык-Куле пройдет международный турнир по пляжной борьбе

2 августа 2017, 9:10       Комментарии

Накануне, 1 августа, на военной базе "Отар" в Казахстане стартовали Армейские международные игры 2017 года.
Отметим, в играх принимают участие около 400 военнослужащих из 18 стран, среди которых кыргызстанцы.
По словам министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова, проведение Армейских международных игр является основой сотрудничества боевого братства и человеческой дружбы.
"Армейские игры - уникальное мероприятие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств. Для нас дело чести - провести их в Казахстане на высоком уровне. Военные игры стали новым символом международного военного сотрудничества, обмена опытом, залогом мира и солидарности. Отрадно осознавать, что сегодня существует возможность развития профессиональных навыков проявления боевого мастерства, военной выучки, мужества и стойкости духа путем соперничества разных стран. С каждым годом совершенствуется соревновательный процесс. В программу Армейских игр включаются все новые виды конкурсов, расширяется география их проведения, увеличивается количество стран участниц", - сказал Жасузаков.
Он подчеркнул, что в этом году в Армейских играх участвуют:
<li>Кыргызстан</li><li>Казахстан</li><li>Азербайджан </li><li>Армения</li><li>Бангладеш</li><li>Беларусь</li><li>Венесуэла</li><li>Индия</li><li>Китай</li><li>Монголия</li><li>Россия</li><li>Таиланд</li><li>Таджикистан </li><li>Иран</li><li>Зимбабве</li><li>Греческая республика</li><li>Узбекистан</li><li>Южноафриканская республика</li>
По словам главного судьи по соревнованиям расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) командира казахстанской войсковой части №36714 полковника Булата Жорабаева, в рамках армейских игр конкурс в БПЛА проводится впервые в истории международных соревнований.
"Такой конкурс проводится впервые. Его цель - укрепление взаимного международного сотрудничества, знакомство, обретение друзей для Казахстана. Кроме того, это позволит в дальнейшем выявить направление и развитие беспилотных войск и специальных операций", - отметил Жорабаев.
Отметим, в играх участвуют 20 военнослужащих из Кыргызстана. В прошлом году отечественные военные заняли четвертое место в номинации "Мастера артиллерийского огня". В этом году они соревнуются в аналогичной дисциплине.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум