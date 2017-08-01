Кыргызстанские военные участвуют в международных армейских играх

2 августа 2017, 9:10 Комментарии

Накануне, 1 августа, на военной базе "Отар" в Казахстане стартовали Армейские международные игры 2017 года.

Отметим, в играх принимают участие около 400 военнослужащих из 18 стран, среди которых кыргызстанцы.

По словам министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова, проведение Армейских международных игр является основой сотрудничества боевого братства и человеческой дружбы.

"Армейские игры - уникальное мероприятие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств. Для нас дело чести - провести их в Казахстане на высоком уровне. Военные игры стали новым символом международного военного сотрудничества, обмена опытом, залогом мира и солидарности. Отрадно осознавать, что сегодня существует возможность развития профессиональных навыков проявления боевого мастерства, военной выучки, мужества и стойкости духа путем соперничества разных стран. С каждым годом совершенствуется соревновательный процесс. В программу Армейских игр включаются все новые виды конкурсов, расширяется география их проведения, увеличивается количество стран участниц", - сказал Жасузаков.

Он подчеркнул, что в этом году в Армейских играх участвуют:

<li>Кыргызстан</li><li>Казахстан</li><li>Азербайджан </li><li>Армения</li><li>Бангладеш</li><li>Беларусь</li><li>Венесуэла</li><li>Индия</li><li>Китай</li><li>Монголия</li><li>Россия</li><li>Таиланд</li><li>Таджикистан </li><li>Иран</li><li>Зимбабве</li><li>Греческая республика</li><li>Узбекистан</li><li>Южноафриканская республика</li>

По словам главного судьи по соревнованиям расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) командира казахстанской войсковой части №36714 полковника Булата Жорабаева, в рамках армейских игр конкурс в БПЛА проводится впервые в истории международных соревнований.

"Такой конкурс проводится впервые. Его цель - укрепление взаимного международного сотрудничества, знакомство, обретение друзей для Казахстана. Кроме того, это позволит в дальнейшем выявить направление и развитие беспилотных войск и специальных операций", - отметил Жорабаев.

Отметим, в играх участвуют 20 военнослужащих из Кыргызстана. В прошлом году отечественные военные заняли четвертое место в номинации "Мастера артиллерийского огня". В этом году они соревнуются в аналогичной дисциплине.