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В Лондоне к условному сроку приговорен свидетель по делу Максима Бакиева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364173_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440692-ru.html

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2 августа 2017, 9:17       Комментарии

Высокий суд Лондона 7 июля вынес обвинительное решение в отношении гражданина Израиля Берти Синбети - главного свидетеля по делу Максима Бакиева, который обвиняется в покушении на бизнесмена Шона Дейли.
Суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения за то, что он не являлся на судебные заседания. Информацию "Азаттыку" подтвердил британский бизнесмен Шон Дейли. По его словам, срок Синбети был изменен на 18 месяцев условного срока.
Берти Синбети был задержан 9 июня в Великобритании по запросу Высокого суда Лондона. Как сообщалось, Синбети заявил, что не приходил на заседание суда из-за того, что его запугивал сын бывшего президента Курманбека Бакиева Максим Бакиев.
Покушение на Шона Дейли было совершено в 2006 году, когда он жил в Кыргызстане и представлял золотодобывающую компанию Oxus, претендовавшую на разработку рудника Джеруй. После нападения ему пришлось три месяца провести в больнице.
Британский суд, рассмотрев иск Дейли, летом прошлого года оправдал Максима Бакиева, объясняя это тем, что недостаточно доказательств его вины.
На заседания по тому процессу три свидетеля, в том числе Берти Синбети, по неизвестным причинам не явились.
Сам Максим Бакиев на слушаниях в Лондоне все обвинения отверг.

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