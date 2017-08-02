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Минздрав создал отдел оперативного реагирования на экстренные ситуации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364166_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440690-ru.html

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2 августа 2017, 8:36       Комментарии

В Кыргызстане появился оперативно-диспетчерский отдел для быстрого сбора и анализа информации, организации своевременного реагирования на экстренные и чрезвычайные ситуации. Он создан в структуре отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Национального госпиталя (санавиация).
Как сообщает Министерство здравоохранения, в данный отдел будет круглосуточно поступать информация из всех организаций здравоохранения по экстренным ситуациям, чрезвычайным происшествиям, массовым травмам и резонансным случаям по тел: 663324; 0770 963324; 0555 663325; 0708 649500, факсу: 664239 и электронному адресу: naryn_akmatov@mail.ru.
Отдел в свою очередь организует своевременный сбор поступающей информации, при необходимости ее перепроверку через координаторов областей, анализ сообщений, подготовку и передачу информации в Управление организации медицинской помощи и лекарственной политики и руководству Министерства здравоохранения.
Для работы из Национального центра кардиологии и терапии, Национального хирургического центра и Нацгоспиталя выделили по одному специалисту и организовано круглосуточное их дежурство. Оперативно-диспетчерский отдел был дооснащен соответствующим оборудованием для связи.

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