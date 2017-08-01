Что мы знаем о тех, кто хочет руководить страной? Часть 1

2 августа 2017, 8:41 Комментарии

Вчера, 31 июля, ЦИК завершила выдвижение кандидатов в президенты. За полтора месяца в Центризбирком поступили заявления о выдвижении 59 кандидатов, из которых 48 являются самовыдвиженцами, а кандидатуры 11 человек представили политические партии.

Высокие политические амбиции, как выяснилось, есть не только у лидеров партий, но и у пенсионеров, безработных и даже людей с уголовным пошлым. До 10 сентября ЦИК должна обработать данные и завершить регистрацию кандидатов, поэтому список может заметно поредеть: кому-то могут отказать в регистрации, а кто-то может и сам отказаться от участия.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября. В течение месяца кандидаты будут встречаться с избирателями, представлять свои предвыборные программы, с высоких трибун представлять свое видение развития страны, а какие-то факты из их карьеры и биографии обнародуют и их оппоненты.

"ВБ" представляет справочную информацию о первых 20 кандидатах из общего списка.

Назарбек Нышанов, 66 лет.

По специальности врач-хирург, но после мартовской революции 2010 года стал политическим активистом и в разные годы входил в состав нескольких малоизвестных организаций, которые часто выступали с критикой власти. В 2013 году он являлся председателем движения "За неосоциализм и истинное народовластие", которое добивалось импичмента президенту Алмазбеку Атамбаеву. В 2014 году как председатель "Чистого оппозиционного движения Кыргызстана" ратовал за вступление КР в ЕАЭС, весной 2016 года пытался провести курултай с требованием арестовать Азимбека Бекназарова и других. Сейчас он является президентом организации "Лига Антикризис".

Омурбек Текебаев, 58 лет.

Лидер партии "Ата Мекен", депутат Жогорку Кенеша, оппозиционер. В марте Генпрокуратура возбудила уголовное дело по обвинению его в коррупции и сейчас он находится в СИЗО ГКНБ, а дело рассматривает Первомайский районный суд. По закону он может участвовать в выборах, если еще не вступил в силу обвинительный приговор. Сейчас сторонники Текебаева не могут добиться того, чтобы ЦИК и суд создали ему условия для прохождения тестирования по госязыку. Если до 10 августа он не сдаст экзамен, то может быть не допущен к предвыборной гонке. По состоянию на 25 июля у кандидата еще не был открыт избирательный фонд.

Арстанбек Абдылдаев, 49 лет.

Сейчас является директором ОсОО "Ауирдин". В 2011 году Абдылдаев был одним из 16 кандидатов в президенты, тогда он представлял объединение "Эл учун". Но большую популярность он приобрел благодаря своему пророчеству, когда в 2011 году на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что "зима не будет", ссылаясь на сообщения из Космоса. После этого "пророчество" стало мемом, а сам Абдылдаев - героем шуток в интернете.

Бакыт Дегенбаев, 42 года.

Он является председателем Ассоциации отечественных производителей и известен активной позицией в бизнес-среде. Несколько лет назад он создал популярную в Facebook группу "Покупай кыргызское" и занимался продвижением проекта "Инвестируй в Кыргызстан".

Сайпидин Султанидинов, 62 года.

Является руководителем Бишкекского представительства латвийской фирмы "Маро". В 2011 году уже баллотировался в президенты Кыргызстана. В 2013-м пытался судиться в Омурбеком Текебаевым из-за части Конституции, но жалоба не была рассмотрена.

Камилла Шаршекеева, 60 лет.

Проработала в сфере образования более 30 лет. В 1990-е она работала над созданием Американского университета в Кыргызстане, позже занимала пост министра образования. Сейчас возглавляет Международный университет Центральной Азии.

Таалатбек Масадыков, 56 лет.

Является экспертом по региональной безопасности и консультантом по международным связям общественной организации "Международная ассоциация "Генералы мира – за Мир". Ранее занимал пост политического директора Специальной политической миссии ООН в Афганистане. Масадыков много лет проработал в международных организациях за рубежом, с 2015 года возглавляет "Социалистическую партию Кыргызстана".

Темир Сариев, 54 года.

Ранее был депутатом Жогорку Кенеша и в оппозиции к Курманбеку Бакиеву. После апрельской революции его партия не смогла пройти в парламент, тогда Сариев получил пост министра экономики, а в последующем и премьер-министра. Но через год покинул должность после скандала вокруг тендера на реконструкцию дороги Балыкчы - Корумду. Возглавляет партию "Ак Шумкар".

Рита Карасартова, 41 год.

Известная правозащитница имеет экономическое и юридическое образования. Трудовую деятельность начала в 1996 году в качестве преподавателя в КНУ им. Ж. Баласагына. За 20-летнюю карьеру Карасартова проработала в академической сфере, с международными организациями, сотрудничала с госорганами и гражданском сектором. Это ее первое участие в президентских выборах.

Бакир уулу Турсунбай, 59 лет.

Является лидером партии "Эркин Кыргызстан", почти 30 лет в политике. Он несколько раз становился депутатом парламента и омбудсменом, также занимал пост посла Кыргызстана в Малайзии. Большую известность приобрел благодаря своим громким заявлениям. Так, в парламенте он предлагал отменить День святого Валентина, выступал против сексуального образования, прав ЛГБТ, требовал строгий дресс-код для журналисток, освещающих деятельность Жогорку Кенеша и многое другое. Известности ему прибавила женитьба на юной актрисе, которая младше его почти на 40 лет.

Бакыт Торобаев, 44 года.

До прихода в политику имел успешный бизнес. При Курманбеке Бакиева был депутатом Жогору Кенеша, вице-спикером, министром чрезвычайных ситуаций. После апрельской революции получил депутатский мандат по списку партии "Республика", но позже основал свою партию "Онугуу-Прогресс", с которой вошел в VI созыв парламента. Сейчас его семья руководит мукомольными компаниями.

Замира Муратбекова, 62 года.

Она стала популярной в 2011 году после того, как накануне президентских выборов заявила, что стране нужен президент, обладающий знаниями "кыргызчылык" (способности в области эзотерики - прим. vb.kg) и эпоса "Манас". Она отмечала, что такой глава государства должен повести кыргызский народ в "золотую эру". В последующем она часто выступала на пресс-конференциях с пророчествами или толкованиями тех или иных событий в стране. Является руководителем общественного Фонда "Сайма Таш Так Кыя Апа".

Санжарбек Энназаров, 42 года.

О себе в ЦИК он сообщил, что временно не работает, имеет высшее образование, окончил КНУ. Родом из Джалал-Абада, является мужем певицы Айнуры Салахидиновой.

Сагынбек Абдрахманов, 56 лет.

В 1990-е занимался предпринимательской деятельностью, в 2010 году стал депутатом IV созыва Жогорку Кенеша от фракции СДПК. В том же году занял пост губернатора Чуйской области. В 2013 году занимал пост заместителя председателя правления ОАО "Кыргызалтын", сейчас руководит общественным фондом "Суйменкула Чокморова".

Мукар Чолпонбаев, 67 лет.

Экс-депутат и торага Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР первого созыва. В 2005 году был одним из организаторов и руководителей движения "Мекеним-Кыргызстан", позже был арестован по подозрению в организации захвата здания дома правительства 16 июня 2005 года. Вскоре освобожден. Госсоветник юстиции 3-го класса (генерал-майор). Сейчас адвокат адвокатской коллегии "Мукар и профи".

Кубан Чороев, 36 лет.

Является председателем правления фонда "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация". Также он известен как сторонник так называемого "валютного совета". Он предлагал Нацбанку перейти на фиксированный курс национальной валюты и выкупить долги проблемных кредиторов. Также выступал организатором различных акций протеста заемщиков, проводил митинги у американского посольства с обвинением финансовых институтов, поддерживаемых США в ростовщичестве.

Анвар Сартаев, 62 года.

Является ветераном Вооруженных сил КР, полковник в отставке. Также он представляет интересы ветеранов противопожарной службы Кыргызстана. Неоднократно требовал от чиновников произвести перерасчет и выплатить пайковые пенсионерам МЧС.

Турсунбек Акун, 58 лет.

В 90-е годы являлся ответственным секретарем Демократического движения КР. Является одним из первых правозащитников КР, с 2008 по 2013 год занимал пост омбудсмена. Также известен своими громкими высказываниями и предложениями. В 2016 году он предлагал учредить в республике движение в защиту Владимира Путина. Весной этого года за участие в несанкционированном митинге в поддержку Садыра Жапарова отделался штрафом и общественными работами. Его кандидатуру на выборах представила "Партия прав человека". По собственным признаниям, собирался заложить дом, чтобы участвовать на выборах.

Игорь Трофимов, 42 года.

Генеральный директор ОсОО "Правозащитный центр имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного". В мае этого года в отношении Трофимова было возбуждено уголовное дело по статье 299 ("Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды") УК КР. Известен своими одиозными выступлениями в СМИ. В настоящее время находится под стражей.

Улукбек Кочкоров, 43 года.

Имеет два высших образования - юридическое и экономическое. Трудовую деятельность начал в 1995 году ведущим специалистом по бюджету Свердловского районного финансового отдела г. Бишкек. Работал ведущим специалистом Министерства финансов и экономики, более десяти лет служил в органах национальной безопасности, имеет звание полковника. Был депутатом пятого созыва Жогорку Кенеша и заместителем председателя Комитета по экономической и фискальной политике.

Куттубек Бешбаков, 32 года. Является генеральным директором ОсОО "Империал Девелопмент". В 2014 году он со своей супругой Хуршидой Смаиловой, которая на тот момент являлась генеральным директором компании "Ипар-Строй", обвинялся по статьям "Мошенничество", "Присвоение или растрата вверенного имущества", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", "Превышение должностных полномочий". В настоящее время находится под стражей.