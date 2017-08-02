Атамбаева, Тыныбекова, Шевченко — выйдет книга о знаменитых женщинах КР

2 августа 2017, 8:46 Комментарии

БИШКЕК, 2 авг - Sputnik. В августе состоится презентация книги "Женщины Кыргызстана", сообщила президент Конгресса женщин КР Замира Акбагышева.

Четвертый том издания представят 31 августа - к 26-летию независимости страны. В него включены очерки, посвященные государственным и общественным деятелям-женщинам, руководителям экономической сферы, деятелям науки и образования, культуры и искусства, работникам здравоохранения, внесшим значительный вклад в развитие регионов и Кыргызстана в целом.

Среди героинь книги первая леди страны Раиса Атамбаева, почетные члены Конгресса женщин КР, супруга китайского посла Лю Ян, супруга французского посла Татьяна Ру, народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева, министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, режиссер ОТРК Сагын Ниязалиева, народная артистка КР, заслуженный деятель культуры Дарика Жалгасынова, директор клинической больницы Управления делами президента и правительства, главный геронтолог КР Гульмира Баитова, двукратная чемпионка Азии по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова, боец UFC Валентина Шевченко, балерина Зарина Мухаметшина, президент благотворительного фонда "Help the Children - SKD" Елена Конева, народная артистка КР Сайра Чоткараева, заслуженная артистка КР Айчурек Иманалиева, председатель Верховного суда Айнаш Токбаева и другие выдающиеся женщины.

Часть экземпляров нового издания "Женщины Кыргызстана" будет, как и предыдущие, передана библиотекам, международным организациям и посольствам.

Президент Конгресса женщин Замира Акбагышева выражает надежду, что истории успеха героинь книги послужат примером для подрастающего поколения.

Первая часть "Женщин Кыргызстана" вышла в 2008 году, в ней рассказывалось о 312 представительницах прекрасного пола. Позже были изданы второй и третий тома, в которых приведены истории успеха 400 известных женщин страны.

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