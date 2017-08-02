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Новости Кыргызстана

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Positiff: Золото юного шахматиста и победа кыргызстанки на конкурсе визажистов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440687-ru.html

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2 августа 2017, 8:00       Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера...
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