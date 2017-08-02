Positiff: Золото юного шахматиста и победа кыргызстанки на конкурсе визажистов

2 августа 2017, 8:00 Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера...

На 1 августа состояние новорожденной девочки, найденной вчера в придворовом туалете жилмассива Арча-Бешик, удовлетворительное.

Визажист из Кыргызстана победила на международном конкурсе визажистов в Австрии.

Тема конкурса называлась "Искушение модой".

Кыргызстанцы завоевали 8 медалей на международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта в Чехии

В копилке Кыргызстана три золотые медали, одна серебряная и четыре бронзовые.

Юный шахматист из Кыргызстана Эржан Жакшылыков стал победителем международного шахматного фестиваля Astana Open U10, который прошел 20-30 июля в Казахстане.