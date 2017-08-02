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В связи с прокладкой теплосетей некоторые улицы Бишкека будут закрыты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364169_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440686-ru.html

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К правительству будет труднее подъехать — в Бишкеке перекроют две улицы

2 августа 2017, 8:06       Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей некоторые улицы Бишкека будут закрыты для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В Управлении капитального строительства заявили, что со 2 августа перекроют улицу Орозбекова от Абдымомунова до проспекта Чуй и улицу Панфилова от Абдымомунова до Кыргызского государственного исторического музея.
Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с аварийной перекладкой теплосетей. Ремонтные работы завершатся 29 августа текущего года.
Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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