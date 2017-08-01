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Мэрия намерена урегулировать движение городского транспорта в новостройках

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364168_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440684-ru.html

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2 августа 2017, 8:22       Комментарии

Свердловский акимиат провел совещание по вопросу улучшения работы общественного транспорта.
Так, столичные власти признались, что необходимо урегулировать движение маршрутных такси в жилых массивах Бакай-Ата, Дордой, Дордой-2, Келечек, Ак-Бата. Данные новостройки необходимо обеспечить городским автотранспортом.
А вот вокруг рынка "Дордой", наоборот, упорядочить маршрутки, проверить техническую исправность микроавтобусов, санитарное состояние, тарифы за проезд, а также этику водителей.
В ходе совещания представителям соответствующих служб и начальникам МТУ мэрии г. Бишкек было поручено в кратчайшие сроки и в оперативном порядке рассмотреть все озвученные вопросы.

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