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Negatiff: Гибель годовалого ребенка в ДТП и падение фуры в реку

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440682-ru.html

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В ДТП на Иссык-Куле погибла годовалая девочка, еще два ребенка попали в больницу

2 августа 2017, 8:01       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.
В Джети-Огузском районе в результате ДТП погибла годовалая девочка.
На 207 км автодороги Каракол-Балыкчы-Боконбаево столкнулись автомобили "Хонда Фит" и "Ауди 100". Четыре человека доставлены в больницу.
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