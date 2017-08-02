Negatiff: Гибель годовалого ребенка в ДТП и падение фуры в реку

2 августа 2017, 8:01 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.

В Джети-Огузском районе в результате ДТП погибла годовалая девочка.

На 207 км автодороги Каракол-Балыкчы-Боконбаево столкнулись автомобили "Хонда Фит" и "Ауди 100". Четыре человека доставлены в больницу.

Два человека получили травмы во время купания в Комсомольском озере.

Спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. Их состояние удовлетворительное.

На 97 км автодороги Бишкек-Ош груженная углем фура упала в реку Кара-Балта

Кухонные губки оказались смертельно опасными

Немецкие ученые пришли к выводу, что на губках для мытья посуды обитает множество патогенных бактерий

Ряд улиц Бишкеке будут закрыты для движения с 2 августа из-за аварийной перекладки теплосетей