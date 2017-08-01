Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.74 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сухо и жарко — погода в Бишкеке на 2 августаСухо и жарко — погода в Бишкеке на 2 августаВ Баткене обсудили вопросы нравственности, воспитания и культуры среди этнических сообществВ Баткене обсудили вопросы нравственности, воспитания и культуры среди этнических сообществ

Кыргызстанский борец выиграл бронзу на Чемпионате мира среди юниоров

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440681-ru.html

Похожие новости

Борец Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзу чемпионата мира среди молодежи

Акбар Кенжебек уулу завоевал "бронзу" на чемпионате мира среди юниоров в Финляндии

Кыргызстанские военные участвуют в международных армейских играх

Кыргызстанские спортсмены завоевали 4 медали на Сурдлимпийских играх в Турции

Кыргызстанский танцор показал свое выступление на America's Got Talent

1 августа 2017, 23:42       Комментарии

БИШКЕК, 1 авг - Sputnik. Кыргызстанец Акбар Кенжебек уулу, выступающий в весовой категории до 50 кг, завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира среди юниоров по вольной борьбе, который проходит в финском Тампере, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.
В первый день разыгрывались несколько комплектов медалей среди борцов вольного стиля. В соревнованиях приняли участие четыре борца из КР. Успеха добился Акбар Кенжебек уулу. В схватке за бронзу он в упорной борьбе победил соперника из России.
Чемпионат мира по трем видам борьбы - вольной,греко-римской и женской - будет идти до 6 августа.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум