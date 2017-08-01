Кыргызстанский борец выиграл бронзу на Чемпионате мира среди юниоров

1 августа 2017, 23:42 Комментарии

БИШКЕК, 1 авг - Sputnik. Кыргызстанец Акбар Кенжебек уулу, выступающий в весовой категории до 50 кг, завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира среди юниоров по вольной борьбе, который проходит в финском Тампере, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В первый день разыгрывались несколько комплектов медалей среди борцов вольного стиля. В соревнованиях приняли участие четыре борца из КР. Успеха добился Акбар Кенжебек уулу. В схватке за бронзу он в упорной борьбе победил соперника из России.

Чемпионат мира по трем видам борьбы - вольной,греко-римской и женской - будет идти до 6 августа.

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