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В Баткене обсудили вопросы нравственности, воспитания и культуры среди этнических сообществ

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440680-ru.html

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В Баткене обсудили идею по формированию общегражданской идентичности "Мен - Кыргыз жараны"

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1 августа 2017, 23:11       Комментарии

В городе Баткен прошел форум на тему "Нравственное и культурное общество - залог целостности государства и единства народа Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба Агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. В форуме приняли участие директор ГАМСУМО Бахтияр Салиев, полпред правительства по Баткенской области А.Халмурзаев, руководители общественных объединений Ассамблеи народа Кыргызстана, лидеры гражданского общества, лидеры этнических сообществ, духовенство Баткенской области и др.
Участники форума выступили с докладами и обращениями по вопросам нравственности, воспитания и культуры среди сообществ, а также обсуждалась идея по формированию общегражданской идентичности "Мен-кыргыз жараны".
По итогам обсуждений были составлены предложения направленные на популяризацию идеи нравственности, воспитания и культуры, укрепления единства народа.
Кроме того, в рамках мероприятия организована концертная программа с участием национально-культурных центров Ассамблеи народа Кыргызстана, представлены инсценировки традиционных обрядов местных полиэтнических сообществ.
По итогам форума участниками было принято обращение к жителям Баткенской области.

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