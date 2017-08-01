В Баткене обсудили вопросы нравственности, воспитания и культуры среди этнических сообществ

1 августа 2017, 23:11 Комментарии

В городе Баткен прошел форум на тему "Нравственное и культурное общество - залог целостности государства и единства народа Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба Агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. В форуме приняли участие директор ГАМСУМО Бахтияр Салиев, полпред правительства по Баткенской области А.Халмурзаев, руководители общественных объединений Ассамблеи народа Кыргызстана, лидеры гражданского общества, лидеры этнических сообществ, духовенство Баткенской области и др.

Участники форума выступили с докладами и обращениями по вопросам нравственности, воспитания и культуры среди сообществ, а также обсуждалась идея по формированию общегражданской идентичности "Мен-кыргыз жараны".

По итогам обсуждений были составлены предложения направленные на популяризацию идеи нравственности, воспитания и культуры, укрепления единства народа.

Кроме того, в рамках мероприятия организована концертная программа с участием национально-культурных центров Ассамблеи народа Кыргызстана, представлены инсценировки традиционных обрядов местных полиэтнических сообществ.

По итогам форума участниками было принято обращение к жителям Баткенской области.