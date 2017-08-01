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Мужчина в штатском и на патрульной машине отобрал телефон у снимавшего его автолюбителя (видео)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/chelov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440679-ru.html

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1 августа 2017, 20:11       Комментарии

Человек в штатском и на патрульной машине отобрал телефон у снимавшего его автолюбителя. О происшествии сообщила очевидец конфликта Назима Кайырбекова.
"Как обычно, патрульные остановили машину, но остановивший был без формы и отказался предоставлять удостоверяющие документы. Забрав документы, он не собирался их возвращать, на вопрос где форма и удостоверение, увидев камеру, начал притворяться, что он там вообще не работает и в конце концов просто вырвал телефон, что является правонарушением. Когда закончится это хамство и беспредел?" — задается вопросом в Фейсбуке Назима Кайырбекова.
Добавим, что человек в штатском "нес службу" на авто Патрульной милиции г.Бишкек (госномер 01 KG 748  AA).
По словам пользователя соцсети Айбека Джумабаева, человек, выхвативший телефон у автолюбителя, является сотрудником ГУПМ.
"Частенько стоят за "Глобусом", как раз перед остановкой стоит знак 40 км/ч. Так вот, за этим знаком они вечно стоят и шабашат, также стоят через дорогу напротив этого же знака, они так умно дислокацию меняют! Неоднократно видел его в форме, он всегда сидит в машине сзади и выписывает якобы протокол!" — поделился информацией Джумабаев.

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