Мужчина в штатском и на патрульной машине отобрал телефон у снимавшего его автолюбителя (видео)

1 августа 2017, 20:11 Комментарии

Человек в штатском и на патрульной машине отобрал телефон у снимавшего его автолюбителя. О происшествии сообщила очевидец конфликта Назима Кайырбекова.

"Как обычно, патрульные остановили машину, но остановивший был без формы и отказался предоставлять удостоверяющие документы. Забрав документы, он не собирался их возвращать, на вопрос где форма и удостоверение, увидев камеру, начал притворяться, что он там вообще не работает и в конце концов просто вырвал телефон, что является правонарушением. Когда закончится это хамство и беспредел?" — задается вопросом в Фейсбуке Назима Кайырбекова.

Добавим, что человек в штатском "нес службу" на авто Патрульной милиции г.Бишкек (госномер 01 KG 748 AA).

По словам пользователя соцсети Айбека Джумабаева, человек, выхвативший телефон у автолюбителя, является сотрудником ГУПМ.

"Частенько стоят за "Глобусом", как раз перед остановкой стоит знак 40 км/ч. Так вот, за этим знаком они вечно стоят и шабашат, также стоят через дорогу напротив этого же знака, они так умно дислокацию меняют! Неоднократно видел его в форме, он всегда сидит в машине сзади и выписывает якобы протокол!" — поделился информацией Джумабаев.