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Шайлоо-2017: результаты нынешних претендентов — участников прошлых выборов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440677-ru.html

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Очередная четверка кандидатов прошла тестирование по госязыку

1 августа 2017, 21:38       Комментарии

БИШКЕК, 1 авг - Sputnik. В полночь Центральная избирательная комиссия прекратила принимать заявления желающих участвовать в президентских выборах, которые пройдут 15 октября.
Документы сдали 59 кыргызстанцев, причем это не рекорд. На предыдущих президентских выборах в 2011 году их было 83.
Но есть нюанс: они только сдали документы и пока не являются кандидатами. Претенденты должны сдать экзамен, собрать не менее 30 тысяч подписей, внести залог в размере миллиона сомов и выполнить ряд других требований. Только после этого ЦИК их зарегистрирует кандидатами. Как правило, до финального списка доходят не все. Так, в 2011 году по разным причинам отсеялись 67 желающих, в итоге в бюллетенях значилось 16 фамилий.
Редакция Sputnik Кыргызстан решила выяснить, сколько нынешних претендентов подавали документы на прошлых выборах и кто из них принял в них участие.
Как оказалось, 24 человека подавали документы в этот и прошлый разы.
Правда, в 2011 году 16 из них по разным причинам так и не были зарегистрированы: Игорь Трофимов, Арсланбек Малиев, Дамира Токтосунова, Назарбек Нышанов, Сайнидин Султанидинов, Омурбек Текебаев, Исхак Масалиев, Муканбайжан Айманбаев, Темиркул Омуралиев, Полотбек Кенжекулов, Калмамат Мактымбаев, Омурбек Болтуруков, Аскарбек Абышев, Бакыт Керимбеков, Марат Мергенов и Токтоайым Уметалиева.
Еще восемь приняли участие в выборах. Генеральный директор телерадиокомпании ЮТС Алмазбек Каримов тогда набрал меньше всех - 0,07 процента, чуть больше было у предпринимателя Акбаралы Айтикеева (0,11 процента). На порядок больше получили экс-первый заместитель главы ГКНБ Марат Иманкулов - 0,3 процента, знаменитый своим мемом "Зима не будет" Арстанбек Абдылдаев - 0,47 процента и экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу - 0,82. Совсем немного не хватило до процента лидеру партии "Мекен Ынтымагы" Темирбеку Асанбекову (0,93 процента). Адахан Мадумаров ("Бутун Кыргызстан") и Камчыбек Ташиев ("Ата-Журт") тогда заняли второе и третье места - они набрали 14,78 и 14,32 процента соответственно.
Тогда победил Алмазбек Атамбаев - за него отдали голоса более 62 процентов проголосовавших.
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