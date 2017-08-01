Наказаны руководители большинства УВД за слабую борьбу с наркотиками

1 августа 2017, 21:53 Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. На коллегии Министерства внутренних дел был наказан руководители ряда УВД.

Как сообщила пресс-служба МВД, глава ведомства Улан Исраилов отметил недостатки в деятельности отдельных подразделений и их руководителей.

"За серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений, низкие показатели в борьбе с незаконным оборотом наркотиков решением коллегии МВД руководители управлений внутренних дел Оша, Ошской области, заместитель начальника УВД Баткенской области наказаны в дисциплинарном порядке", - говорится в сообщении.

За слабую профилактику детской преступности наказаны в дисциплинарном порядке руководители ГУВД Бишкека, Чуйской области, а также заместители начальников УВД Оша, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });