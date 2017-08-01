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Наказаны руководители большинства УВД за слабую борьбу с наркотиками

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440676-ru.html

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МВД: За слабую борьбу с наркотиками наказан ряд руководителей УВД

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1 августа 2017, 21:53       Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. На коллегии Министерства внутренних дел был наказан руководители ряда УВД.
Как сообщила пресс-служба МВД, глава ведомства Улан Исраилов отметил недостатки в деятельности отдельных подразделений и их руководителей.
"За серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений, низкие показатели в борьбе с незаконным оборотом наркотиков решением коллегии МВД руководители управлений внутренних дел Оша, Ошской области, заместитель начальника УВД Баткенской области наказаны в дисциплинарном порядке", - говорится в сообщении.
За слабую профилактику детской преступности наказаны в дисциплинарном порядке руководители ГУВД Бишкека, Чуйской области, а также заместители начальников УВД Оша, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
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