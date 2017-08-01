Декларация—2016: Сколько заработали топ-5 молодых депутатов?

1 августа 2017, 21:12 Комментарии
Государственная кадровая служба опубликовала декларации о доходах и имуществе депутатов Жогорку Кенеша. Один из самых молодых депутатов 28-летний Акылбек Жамангулов заработал 689 тыс. 719 сомов по месту основной работы.
<table border="1"> <tr> <td> Декларант
</td> <td> Близкие родственники
</td> </tr> <tr> <td> Доходы
</td> <td> Недвижимое имущество
</td> <td> Движимое имущество
</td> <td> Доходы
</td> <td> Недвижимое имущество
</td> <td> Движимое имущество
</td> </tr> <tr> <td>
Акылбек Жамангулов (28 лет)
</td> </tr> <tr> <td> 689 719 сомов
</td> <td> Квартира (139,7 кв.м), контейнер, гараж (19,1 кв.м)
</td> <td> 60% доли в ОсОО
</td> <td>
</td> <td>
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td>
Айсулуу Мамашова (28 лет)
</td> </tr> <tr> <td> 633 896 сомов
</td> <td> Офисное помещение (166,3 кв.м), квартира (219,1 кв.м), офисное помещение (100 кв.м) - передано в доверительное управление
</td> <td> 100% в уставном капитале в хозсубъекта, 50% в уставном капитале хозсубъекта
</td> <td>
</td> <td>
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td>
Жанар Акаев (30 лет)
</td> </tr> <tr> <td> 648 163 сома
</td> <td>
</td> <td>
</td> <td>
</td> <td>
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td>
Дастан Бекешев (33 года)
</td> </tr> <tr> <td> 1 млн 124 тыс. 477 сомов (по месту основной работы), 16,2 тыс. сомов (дополнительная работы в университете), 81 тыс. 552 сома (пенсия по инвалидности), 12 тыс. сомов - компенсация
</td> <td> Квартира (113 кв.м)
</td> <td>
</td> <td> 48,7 тыс. сомов от вкладов, 1,7 тыс. долларов, 7 тыс. долларов по месту основной работы
</td> <td>
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td>
Нургазы Нишанов (33 года)
</td> </tr> <tr> <td> 665 тыс. 139 сомов
</td> <td>
</td> <td>
</td> <td>
</td> <td>
</td> <td>
</td> </tr> </table>