Декларация—2016: Сколько заработали топ-5 молодых депутатов?

1 августа 2017, 21:12 Комментарии

Государственная кадровая служба опубликовала декларации о доходах и имуществе депутатов Жогорку Кенеша. Один из самых молодых депутатов 28-летний Акылбек Жамангулов заработал 689 тыс. 719 сомов по месту основной работы.

<table border="1"> <tr> <td> Декларант

</td> <td> Близкие родственники

</td> </tr> <tr> <td> Доходы

</td> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Движимое имущество

</td> <td> Доходы

</td> <td> Недвижимое имущество

</td> <td> Движимое имущество

</td> </tr> <tr> <td>

Акылбек Жамангулов (28 лет)

</td> </tr> <tr> <td> 689 719 сомов

</td> <td> Квартира (139,7 кв.м), контейнер, гараж (19,1 кв.м)

</td> <td> 60% доли в ОсОО

</td> <td>

</td> <td>

</td> <td>

</td> </tr> <tr> <td>

Айсулуу Мамашова (28 лет)

</td> </tr> <tr> <td> 633 896 сомов

</td> <td> Офисное помещение (166,3 кв.м), квартира (219,1 кв.м), офисное помещение (100 кв.м) - передано в доверительное управление

</td> <td> 100% в уставном капитале в хозсубъекта, 50% в уставном капитале хозсубъекта

</td> <td>

</td> <td>

</td> <td>

</td> </tr> <tr> <td>

Жанар Акаев (30 лет)

</td> </tr> <tr> <td> 648 163 сома

</td> <td>

</td> <td>

</td> <td>

</td> <td>

</td> <td>

</td> </tr> <tr> <td>

Дастан Бекешев (33 года)

</td> </tr> <tr> <td> 1 млн 124 тыс. 477 сомов (по месту основной работы), 16,2 тыс. сомов (дополнительная работы в университете), 81 тыс. 552 сома (пенсия по инвалидности), 12 тыс. сомов - компенсация

</td> <td> Квартира (113 кв.м)

</td> <td>

</td> <td> 48,7 тыс. сомов от вкладов, 1,7 тыс. долларов, 7 тыс. долларов по месту основной работы

</td> <td>

</td> <td>

</td> </tr> <tr> <td>

Нургазы Нишанов (33 года)

</td> </tr> <tr> <td> 665 тыс. 139 сомов

</td> <td>

</td> <td>

</td> <td>

</td> <td>

</td> <td>

</td> </tr> </table>