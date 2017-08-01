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"Обама" помог найти нам клиентов — автомойщик из Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440674-ru.html

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1 августа 2017, 20:35       Комментарии

БИШКЕК, 1 авг - Sputnik. На пересечении улиц Элебесова (бывшая Советская) и Щербакова функционирует автомобильная мойка под названием "Обама".
<ul><li>Да, она носит оскорбительный характер</li><li>Нет, тут я вижу только юмор</li><li>Даже не знаю</li></ul>РезультатыВсе опросы var storageData = JSON.parse(localStorage.getItem('Vote')) || []; var voteId = 1034548541; var votePoll = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); var voteForm = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); var showForm = true; if(storageData.indexOf(voteId.toString()) < 0 && showForm){ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); votePoll.style.display = 'none'; voteForm.style.display = 'block'; } else{ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); voteForm.style.display = 'none'; votePoll.style.display = 'block'; } Слоган предприятия - "Отмоем всю черноту". По словам совладельца мойки по имени Айбек, они дали такое название, потому что Барак Обама всемирно известный человек.
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