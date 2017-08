"Обама" помог найти нам клиентов — автомойщик из Бишкека

1 августа 2017, 20:35 Комментарии

БИШКЕК, 1 авг - Sputnik. На пересечении улиц Элебесова (бывшая Советская) и Щербакова функционирует автомобильная мойка под названием "Обама".

<ul><li>Да, она носит оскорбительный характер</li><li>Нет, тут я вижу только юмор</li><li>Даже не знаю</li></ul>РезультатыВсе опросы var storageData = JSON.parse(localStorage.getItem('Vote')) || []; var voteId = 1034548541; var votePoll = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); var voteForm = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); var showForm = true; if(storageData.indexOf(voteId.toString()) < 0 && showForm){ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); votePoll.style.display = 'none'; voteForm.style.display = 'block'; } else{ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); voteForm.style.display = 'none'; votePoll.style.display = 'block'; } Слоган предприятия - "Отмоем всю черноту". По словам совладельца мойки по имени Айбек, они дали такое название, потому что Барак Обама всемирно известный человек.

"Он непростой человек, его многие знают. Тут нет никакой политизации или расизма, как могут посчитать некоторые. Мы решили, что он поможет нам в рекламе, и это действительно так произошло. Многие видят этот плакат и заезжают к нам", - рассказал совладелец мойки.

По его словам, несмотря на то что заведение открылось недавно, у них уже есть свои клиенты.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });