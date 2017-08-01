Доллар США: 68.6875 (+0.0361) 
Евро: 81.1886 (+0.6296) 
Золото: 40.74 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Обама" помог найти нам клиентов — автомойщик из Бишкека"Обама" помог найти нам клиентов — автомойщик из БишкекаМужчина в штатском и на патрульной машине отобрал телефон у снимавшего его автолюбителя (видео)Мужчина в штатском и на патрульной машине отобрал телефон у снимавшего его автолюбителя (видео)

Свердловский акимиат провел совещание по вопросу улучшения работы общественного транспорта

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-440673-ru.html

Похожие новости

В Минздраве начал работу отдел по экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации в республике

Facebook работает над созданием устройства для общения по видеосвязи

У жителя Ысык-Аты из-за неисправной электропроводки сгорели корова с теленком и 3000 тюков сена

Суд запретил проводить митинги на площади Ала-Тоо, возле ЖК, дома правительства, ЦИК и Первомайского райсуда

Мэрия намерена урегулировать движение городского транспорта в новостройках

1 августа 2017, 20:25       Комментарии

В зале заседаний муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району состоялось совещание по упорядочению и регулированию движения пассажирского муниципального транспорта в жилых массивах Бакай-Ата, Дордой, Дордой-2, Келечек, Ак-Бата и вокруг рынка "Дордой". Как сообщила пресс-служба мэрии, совещание прошло под председательством главы муниципальной администрации Самарбека Болотбекова. В нем приняли участие представители администрации, Управления городским транспортом, УПМ ГУВД Бишкека, начальники МТУ №20, МТУ №21, представители маршрутных линий по Свердловскому району и председатели квартальных комитетов МТУ 20 и 21.
На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения общественным транспортом данные районы, техническая исправность микроавтобусов, санитарное состояние, тарифы за проезд, а также этика водителей.
В ходе совещания представителям соответствующих служб и начальникам МТУ мэрии Бишкека было поручено в кратчайшие сроки и в оперативном порядке рассмотреть все озвученные вопросы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум