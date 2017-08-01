Свердловский акимиат провел совещание по вопросу улучшения работы общественного транспорта

1 августа 2017, 20:25 Комментарии

В зале заседаний муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району состоялось совещание по упорядочению и регулированию движения пассажирского муниципального транспорта в жилых массивах Бакай-Ата, Дордой, Дордой-2, Келечек, Ак-Бата и вокруг рынка "Дордой". Как сообщила пресс-служба мэрии, совещание прошло под председательством главы муниципальной администрации Самарбека Болотбекова. В нем приняли участие представители администрации, Управления городским транспортом, УПМ ГУВД Бишкека, начальники МТУ №20, МТУ №21, представители маршрутных линий по Свердловскому району и председатели квартальных комитетов МТУ 20 и 21.

На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения общественным транспортом данные районы, техническая исправность микроавтобусов, санитарное состояние, тарифы за проезд, а также этика водителей.

В ходе совещания представителям соответствующих служб и начальникам МТУ мэрии Бишкека было поручено в кратчайшие сроки и в оперативном порядке рассмотреть все озвученные вопросы.