У военных Кыргызстана возникли проблемы — репортаж с танкового биатлона

1 августа 2017, 20:03 Комментарии

БИШКЕК, 1 авг - Sputnik, Антон Курилкин. Дисквалификация Зимбабве, эмоции болельщиков и роковые поломки - все это было в четвертый день заездов танкового биатлона на Армейских международных играх.

Зимбабвийское проклятье Несмотря на переменчивую погоду и будний день, трибуны на полигоне "Алабино" заполнились более чем наполовину, а представители стран все так же азартно и горячо болели за своих.

Сборная Казахстана, например, смогла перекричать зимбабвийских коллег с их песнями и плясками - до этого никому еще не удавалось заглушить зажигательные африканские кричалки. Более того, казахстанские военные для поддержки своих бойцов сегодня принесли и развернули на трибунах огромный флаг страны.

И вот гонка началась - первым рванул белорусский танк. Проскочив змейку и расстреляв все три мишени, экипаж старшего лейтенанта Павла Марковца помчался дальше.

В это время зимбабвийцы, стартовавшие вторыми, разбирались с заклинившей пушкой. Самостоятельно с поломкой они не справились, пришлось звать техпомощь. Пока инженеры добирались до африканской боевой машины, казахстанцы успели отстреляться, но не смогли поразить все мишени.

Белорусский экипаж со второй очереди расстрелял мишень №25, имитирующую вертолет. Спустя несколько минут зрители могли наблюдать танковую гонку - экипажи Беларуси и Казахстана в один момент оказались на прямой полосе и друг за другом проскочили мимо трибун. Пару минут спустя вслед за ними промчался иранский танк, и зрители увидели руку командира экипажа, который пытался закрыть башенный люк на ходу.

Пока иранский офицер ловил тяжелую крышку люка, на огневые рубежи вышли танки Казахстана и Беларуси. Но когда казахстанцы приехали стрелять по вертолету, второй мишени заезда, белорусы уже взялись за условного гранатометчика - третью цель. Разница во времени возникла из-за штрафного круга, который назначили команде Казахстана за промах по танковой мишени. С вертолетом такой оплошности стоящий за зенитным пулеметом старший лейтенант Еламан Абишев не допустил и сбил условную винтокрылую машину за несколько секунд.

Не промахнулся и наводчик-оператор из РБ Павел Козячий - быстро обнаружив мишень, он со второй очереди расстрелял условного гранатометчика, и вот уже белорусский танк, проскакивая все еще разбирающихся с пушкой зимбабвийцев, мчится к финишу. Финишировали белорусы под артиллерийский салют - зимбабвийцы наконец-то починили орудие, первый раз выстрелили по мишени и промахнулись.

Следом за экипажем Беларуси финишировал казахстанский танк. Его прибытие сопровождали очередные мучения зимбабвийцев - те застряли на горке и все никак не могли на нее заехать.

Третьими к финишу прибыли иранцы, которые проехали несколько штрафных кругов за промахи и отстали от лидеров заезда. Экипаж из Зимбабве в это время пытался выбраться из противотанкового рва, безнадежно отстав от всех. Когда механик-водитель Чидзенга Годноуз в третий раз попытался вызволить машину со дна ямы, нервы судей не выдержали - они объявили, что зимбабвийцы дисквалифицированы.

Кыргызстанские проблемы Ко второму заезду сегодняшнего дня зрителей на трибунах прибавилось: выступали фавориты гонки, российский экипаж, с ним состязались кыргызстанские и сербские танкисты.

Для сборной КР все начиналось хорошо - механик-водитель ловко провел танк через змейку, но на огневом рубеже возникли проблемы с пушкой, и команда потеряла драгоценные минуты.

Российский экипаж в это время уже второй раз промчался мимо трибун, окатив зрителей импровизированным дождем - после брода корпус танка все еще был мокрым. Кыргызстанские танкисты успели исправить поломку и вышли на трассу, но нагнать сербов и россиян уже не смогли.

Сербские офицеры и солдаты, сдержанные и молчаливые в предыдущие дни, эмоций сегодня не скрывали и, размахивая флагами, приветствовали своих товарищей, проносящихся мимо трибун на танке.

Кыргызстанский же экипаж, выполнивший почти все нормативы, прибыл к финишу третьим - сказалась роковая поломка с пушкой. Несмотря на это, трибуны приветствовали его радостными криками и вывешенными красно-желтыми флагами.

День Китая и шахматы Оживленно сегодня было и в павильоне дружбы народов - огромном темно-зеленом шатре со стендами стран-участниц. Оригинально рассказать о своей стране решили кыргызстанские военные: вместо деревянного прилавка они поставили огромную юрту, в которую мог зайти любой желающий.

Со сцены же весь день поздравляли Народно-освободительную армию Китая с юбилеем - ей как раз исполнилось 90 лет. Поздравляли военных из КНР главным образом музыкальными номерами: в их честь звучали как китайские произведения в исполнении российских коллективов, так и советские песни - "Смуглянка" и "Катюша".

Пока же танцоры лихо отплясывали на сцене под "Калинку", пара шахматистов в центре зала представляла собой живой пример международного общения: кыргызский офицер и зимбабвийский военный задумчиво и степенно играли в шахматы - торопиться им было некуда, ведь заезды на сегодня закончились.

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