Детские смеси вызывают множество болезней — эксперт

1 августа 2017, 19:54 Комментарии

Эксперт выступила с обращением к родителям на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан, касающейся нарушений закона о грудном вскармливании.

"Если у вас есть дети младше шести месяцев, постарайтесь кормить их материнским молоком. Детские смеси нужны, только если нет возможности кормить младенца грудью. Кормление этими смесями приводит к аллергизации организма, человек становится уязвимым перед многими заболеваниями... Это то же самое, что строить дом и закладывать фундамент из некачественного материала", - сказала Кожобергенова.

Она отметила, что грудное вскармливание малышей до двух лет и адекватное дополнительное питание с шести месяцев могут на 20 процентов сократить смертность среди детей в возрасте до пяти лет.

Каждый год с 1 по 7 августа в мире проводится Неделя грудного вскармливания. Впервые ее провели в 1991-м.

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