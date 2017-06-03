Как будут развлекать детей во время летних каникул в Бишкеке

3 июня 2017, 9:06 Комментарии

БИШКЕК, 3 июн - Sputnik. Управление образования мэрии Бишкека организовывает отдых для детей в пришкольных лагерях, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Планируется, что с 7 по 30 июня в 38 учебных заведениях города отдохнут 3 430 школьников. Лагеря будут работать с 8.00 до 14.00, кроме того, для учащихся 32 школ организуют двухразовое питание - завтрак и обед.

В пришкольных лагерях и центрах детского творчества откроют вокальные студии, кружки авиамоделирования, проведут туристическо-краеведческие, культурно-массовые мероприятия, спортивные игры и соревнования. Всего будет работать свыше 100 кружков. Также подготовлены спортивные залы, площадки для футбола, баскетбола, волейбола и беговые дорожки.