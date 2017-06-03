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В Бишкеке пройдет концерт классической музыки композитора Наргизы Курмановой

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429846-ru.html

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3 июня 2017, 8:46       Комментарии

При поддержке  Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 5 июня в Кыргызской Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится авторский концерт классической музыки композитора Наргизы Курмановой. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.
Наргиза Курманова является многократным лауреатом международных конкурсов и обладателем наград, не только композитором, но и исполнителем и дирижёром. В целях пропаганды и популяризации классической музыки, Наргиза Курманова приглашает на концерт     симфонических, камерных, хоровых произведений.
В концерте примут участие: Большой симфонический оркестр мэрии г. Бишкек и Кыргызской национальной консерватории, ансамбль скрипачей РССМШИ им. Абдраева, народный образцовый детский хор "Ак Шоола", хор Театра оперы и балета им. А.Малдыбаева, ансамбль народных инструментов "Устат шакирт" и многие другие инструменталисты и певцы.
В программе концерта – живое исполнение авторских произведений Наргизы Курмановой.
Отметим, что вход для всех желающих свободный.

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