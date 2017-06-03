В Бишкеке пройдет концерт классической музыки композитора Наргизы Курмановой

3 июня 2017, 8:46 Комментарии

При поддержке Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 5 июня в Кыргызской Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится авторский концерт классической музыки композитора Наргизы Курмановой. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

Наргиза Курманова является многократным лауреатом международных конкурсов и обладателем наград, не только композитором, но и исполнителем и дирижёром. В целях пропаганды и популяризации классической музыки, Наргиза Курманова приглашает на концерт симфонических, камерных, хоровых произведений.

В концерте примут участие: Большой симфонический оркестр мэрии г. Бишкек и Кыргызской национальной консерватории, ансамбль скрипачей РССМШИ им. Абдраева, народный образцовый детский хор "Ак Шоола", хор Театра оперы и балета им. А.Малдыбаева, ансамбль народных инструментов "Устат шакирт" и многие другие инструменталисты и певцы.

В программе концерта – живое исполнение авторских произведений Наргизы Курмановой.

Отметим, что вход для всех желающих свободный.