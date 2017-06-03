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Новости Кыргызстана

А.Ибраимов: У мэрии нет возможности купить новые автобусыА.Ибраимов: У мэрии нет возможности купить новые автобусы

Посол Кыргызстана в Германии посетил благотворительную организацию в городе Оберхаузен

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429844-ru.html

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3 июня 2017, 3:41       Комментарии

Посольство Кыргызстана в Германии 1 июня провело благотворительную акцию, посвященную Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в МИД.
В рамках акции посол КР в ФРГ Эринес Оторбаев и сотрудники посольства посетили Международную благотворительную организацию Friedensdorf International в городе Оберхаузен, Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Данная организация с 2013 года успешно сотрудничает в Кыргызстане с общественным фондом "Вместе к здоровью". При поддержке Friedensdorf International 28 детей получили бесплатное лечение в Германии, а также 6 детей продолжают получать лечение в различных клиниках страны. В уютной детской деревне Международной благотворительной организации Friedensdorf International для детей созданы все условия для обучения и восстановления здоровья.
Представитель руководства данной организации Клаудия Пепмюллер ознакомила посла с деятельностью детской деревни и условиях проживания и лечения детей. Ежегодно более 100 детей в возрасте до 14 лет из разных стран, лечение которых в их странах не представляется возможным, смогут проходить лечение на бесплатной основе в Германии через данную организацию.
Дети из Кыргызстана в возрасте от 5 до 12 лет, находящиеся в данной организации, рассказали о себе и поделились надеждами о выздоровлении и скором возвращении домой. Посол Э.Оторбаев пожелал детям скорейшего выздоровления и подарил детям детской деревни игрушки и сладости в честь Дня защиты детей - 1 июня, собранные за счет пожертвований сотрудников посольства. Кроме этого, посол выразил искреннюю благодарность руководству Международной благотворительной организации Friedensdorf International за оказываемую помощь в организации лечения детей из Кыргызстана.

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