Утверждена инструкция по разработке проектов подзаконных актов Кыргызстана

3 июня 2017, 0:53 Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал постановление правительства "Об утверждении Инструкции по разработке подзаконных актов Кыргызской Республики".

Как сообщили 2 июня в пресс-службе правительства, инструкция по разработке подзаконных актов является практическим руководством для лиц, осуществляющих разработку проектов подзаконных актов через соблюдение правил создания, изменения и прекращения норм права.

Данный документ был разработан в целях повышения качества разработки проектов подзаконных актов с соблюдением правил создания, изменения и прекращения норм права с учетом практического опыта применения нормотворческой техники в процессе разработки проектов нормативных правовых актов в Кыргызской Республике.

Инструкция регулирует порядок внесения изменений в подзаконные акты, определяет требования к оформлению сопроводительных документов, в том числе справки-обоснования, где дается подробное описание оформлении разделов справки.

В Инструкции изложены примеры подсчета структурных элементов подзаконных актов и отражены некоторые правила написания отдельных наименований, ссылок на нормативные правовые акты, слов и словосочетаний, в частности, этапы, принципы разработки проектов и структурное оформление нормативных правовых актов.

В документе описывается пошаговый алгоритм действий при разработке проектов подзаконных актов не только профильными экспертами, но и лицами, впервые столкнувшимися с разработкой проектов подзаконных актов.