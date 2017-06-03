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Утверждена инструкция по разработке проектов подзаконных актов Кыргызстана

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429842-ru.html

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3 июня 2017, 0:53       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал постановление правительства "Об утверждении Инструкции по разработке подзаконных актов Кыргызской Республики".
Как сообщили 2 июня в пресс-службе правительства, инструкция по разработке подзаконных актов является практическим руководством для лиц, осуществляющих разработку проектов подзаконных актов через соблюдение правил создания, изменения и прекращения норм права.
Данный документ был разработан в целях повышения качества разработки проектов подзаконных актов с соблюдением правил создания, изменения и прекращения норм права с учетом практического опыта применения нормотворческой техники в процессе разработки проектов нормативных правовых актов в Кыргызской Республике.
Инструкция регулирует порядок внесения изменений в подзаконные акты, определяет требования к оформлению сопроводительных документов, в том числе справки-обоснования, где дается подробное описание оформлении разделов справки.
В Инструкции изложены примеры подсчета структурных элементов подзаконных актов и отражены некоторые правила написания отдельных наименований, ссылок на нормативные правовые акты, слов и словосочетаний, в частности, этапы, принципы разработки проектов и структурное оформление нормативных правовых актов.
В документе описывается пошаговый алгоритм действий при разработке проектов подзаконных актов не только профильными экспертами, но и лицами, впервые столкнувшимися с разработкой проектов подзаконных актов.

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