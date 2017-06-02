Разработана программа для считывания прописки и семейного статуса с биометрического паспорта

2 июня 2017, 23:12 Комментарии

Разработчики государственного предприятия "Инфоком" при Государственной регистрационной службе ввели в эксплуатацию программу для считывания прописки и семейного статуса с биометрического паспорта через компьютер посредством контактного считывателя (карт-ридер).

Как сообщили 2 июня в ГРС, KgzEIDReader является программой для считывания адреса регистрации и семейного положения, которую можно скачать бесплатно на сайте ГРС grs.gov.kg (разделы "eID" - "Контактный считыватель").

Для работы приложения необходимо учесть технические характеристики контактного считывателя для eID:

Стандарты: ISO 7816 (Class A/B/C)

Размер смарт карты: ID-1 (полный размер)в

Коммуникационный интерфейс: USB 2.0 (совместимый с USB 1.1)

Операционные системы: Windows 7 32&64, Windows 8.1 32&64, Windows 10 32&64, Linux

Сертификаты / соответствие стандартам: EMV Level 1, Microsoft WHQL, FCC, CE, VCCI, USB, EN 60950, CCID, PC/SC, RoHS

Протоколы работы ПК c ридером: PC/SC, CT-API (перед PC/SC)

Протоколы работы ридера с картой: T=0, T=1, S=10 (2-х проводные: SLE4432, SLE4442), S=9 (3-х проводные: SLE4418, SLE4428), S=8 i2c (SLE 4404)

Питание: от шины USB

Также для юридических лиц был предусмотрен альтернативный вариант для просмотра данных с чипа без карт-ридера и программного обеспечения. Для этого необходимо подписать соглашение с Государственной регистрационной службой о предоставлении доступа в личный кабинет для юридических лиц через портал электронных услуг ГРС e.srs.kg. Для просмотра будут доступны обезличенные данные гражданина по прописке и семейному положению. Данная услуга предоставляется на безвозмездной основе.