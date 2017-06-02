Со взяткой в $8 тыс задержан глава авиапредприятия МЧС — съемка Финпола

2 июня 2017, 23:03 Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. По подозрению в получении взятки в размере 8 тысяч долларов задержаны должностные лица авиационного предприятия при МЧС Кыргызстана, сообщила пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол).

31 мая прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по делу о вымогательстве взятки в крупном размере. Надзорный орган отреагировал на заявление кыргызстанца, что сотрудники авиапредприятия вымогали у него 25 тысяч долларов за положительное решение вопроса в суде.

"В ходе следственного поручения 1 июня на территории автогаража в служебном помещении МЧС при получении взятки в размере 8 тысяч долларов были задержаны директор госпредприятия А. И., его заместитель Н. О. и юрист А. Т", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется следствие.