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Со взяткой в $8 тыс задержан глава авиапредприятия МЧС — съемка Финпола

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429840-ru.html

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2 июня 2017, 23:03       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. По подозрению в получении взятки в размере 8 тысяч долларов задержаны должностные лица авиационного предприятия при МЧС Кыргызстана, сообщила пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол).
31 мая прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по делу о вымогательстве взятки в крупном размере. Надзорный орган отреагировал на заявление кыргызстанца, что сотрудники авиапредприятия вымогали у него 25 тысяч долларов за положительное решение вопроса в суде.
"В ходе следственного поручения 1 июня на территории автогаража в служебном помещении МЧС при получении взятки в размере 8 тысяч долларов были задержаны директор госпредприятия А. И., его заместитель Н. О. и юрист А. Т", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведется следствие.

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