Автобусы Бишкека обклеяны рекламой презервативов и чаев, - депутат БГК

2 июня 2017, 22:25 Комментарии

Необходимо прекратить обклеивать муниципальные автобусы Бишкека рекламой. Также предложение внес депутат Бишкекского городского кенеша Жусупбек Коргонбай уулу 2 июня на сессии БГК.

По его словам, на автобусы клеят рекламу, начиная рекламой чая, заканчивая рекламой презервативов. "Сейчас беспредел творится. Кто получает деньги от рекламы? Необходимо остановить это", - возмутился он.

В свою очередь мэр Бишкека Албек Ибраимов отметил, что рекламу чая видел, но презервативов - нет. "Даже если есть реклама, то доход от нее минимальный", - сказал он.