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Автобусы Бишкека обклеяны рекламой презервативов и чаев, - депутат БГК

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429839-ru.html

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2 июня 2017, 22:25       Комментарии

Необходимо прекратить обклеивать муниципальные автобусы Бишкека рекламой. Также предложение внес депутат Бишкекского городского кенеша Жусупбек Коргонбай уулу 2 июня на сессии БГК.
По его словам, на автобусы клеят рекламу, начиная рекламой чая, заканчивая рекламой презервативов. "Сейчас беспредел творится. Кто получает деньги от рекламы? Необходимо остановить это", - возмутился он.
В свою очередь мэр Бишкека Албек Ибраимов отметил, что рекламу чая видел, но презервативов - нет. "Даже если есть реклама, то доход от нее минимальный", - сказал он.

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