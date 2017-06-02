В Кыргызстане 69% детей до 18 лет проживают в сельской местности

2 июня 2017, 21:13 Комментарии

В Кыргызстане 69% детей до 18 лет проживают в сельских населенных пунктах. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

На начало года в стране проживало 2 млн 263 тыс. детей в возрасте до 18 лет, из которых 51% составили мальчики. По сравнению с началом 2016 года численность детей увеличилась на 51 тыс. или на 2,3%.

В стране сохраняется положительная тенденция роста рождаемости. В 2016 году родилось более 158 тыс. детей, из них более 81 тыс. мальчиков и около 77 тыс. девочек, т.е. мальчиков рождается больше, чем девочек.

Около четверти новорожденных (24,5% в 2016 году) - это дети матерей, не состоявших в зарегистрированном браке. Однако следует учитывать, что в последние годы широкое распространение получили браки, совершенные только по мусульманским обрядам. Поэтому часть детей, рожденных вне юридического брака, фактически имеет обоих родителей, так как из числа зарегистрированных новорожденных около 60% зарегистрированы по совместному заявлению родителей.