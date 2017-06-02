Депутат предлагает рассекретить документы времен сталинских репрессий

2 июня 2017, 20:44 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева предлагает рассекретить документы времен сталинских репрессий.

На заседании парламентской фракции СДПК 2 июня она отметила, что в настоящее время для граждан ограничен доступ к архивным материалам по репрессиям, имевшим место в СССР.

По ее словам, никто, даже родственники репрессированных, не могут ознакомиться с документами.

Депутат напомнила, что в Кыргызстане срок рассекречивания сведений о репрессиях составляет 75 лет, хотя во многих постсоветских странах данные были рассекречены по истечении 30 лет.

"В этом году 100 лет Великой Октябрьской революции. Журналисты и документалисты готовят фильмы и публикации к этой дате, но задача становится невыполнимой, поскольку данные засекречены", - сказала А.Касымалиева.