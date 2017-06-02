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Мэр Бишкека: Изменить проект улицы Токтоналиева не можем, он утверждался во многих инстанцияхМэр Бишкека: Изменить проект улицы Токтоналиева не можем, он утверждался во многих инстанциях

Депутат предлагает рассекретить документы времен сталинских репрессий

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429835-ru.html

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2 июня 2017, 20:44       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева предлагает рассекретить документы времен сталинских репрессий.
На заседании парламентской фракции СДПК 2 июня она отметила, что в настоящее время для граждан ограничен доступ к архивным материалам по репрессиям, имевшим место в СССР.
По ее словам, никто, даже родственники репрессированных, не могут ознакомиться с документами.
Депутат напомнила, что в Кыргызстане срок рассекречивания сведений о репрессиях составляет 75 лет, хотя во многих постсоветских странах данные были рассекречены по истечении 30 лет.
"В этом году 100 лет Великой Октябрьской революции. Журналисты и документалисты готовят фильмы и публикации к этой дате, но задача становится невыполнимой, поскольку данные засекречены", - сказала А.Касымалиева.

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