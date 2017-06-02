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Лжепредприниматели нанесли государству ущерб в 50 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/lzhepr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429834-ru.html

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2 июня 2017, 20:25       Комментарии

Лжепредприниматели нанесли государству ущерб в 50 млн сомов, сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.
По данным финпола, в июле 2016 года неизвестные лица от имени Ж.А., без его ведома, зарегистрировали восемь юридических лиц.
"Они осуществляли импорт товарно-материальных ценностей на территорию Кыргызстана, никоим образом не отчитываясь перед органами налоговой службы, причинив государству особо крупный ущерб на 50 млн сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "Использование заведомо подложного документа, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение", "Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов в особо крупном размере" УК КР", – говорится в сообщении.
В настоящее время ведется расследование.

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