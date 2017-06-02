Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.54 $/гр (-0.17) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат предлагает рассекретить документы времен сталинских репрессийДепутат предлагает рассекретить документы времен сталинских репрессийЛжепредприниматели нанесли государству ущерб в 50 млн сомовЛжепредприниматели нанесли государству ущерб в 50 млн сомов

Мэр Бишкека: Изменить проект улицы Токтоналиева не можем, он утверждался во многих инстанциях

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/mer-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429833-ru.html

Похожие новости

Задержанных на ул.Токтоналиева активистов отпускают, - мэр

Эрнис Докенов: Нужно повышать тарифы на проезд

Мэрия обещает посадить деревья вместо вырубленных по улице Токтоналиева

Албек Ибраимов выступает в защиту маршруток и одобряет повышение тарифов на проезд в Бишкеке

Омбудсмен призывает освободить активистов, выступавших против вырубки деревьев по Токтоналиева

2 июня 2017, 20:36       Комментарии

Активист Алишер Ташматов на заседании Бишкекского городского кенеша попросил пересмотреть проект строительства дороги по улице Токтоналиева.
По его словам, с местными жителями не проводилась разъяснительная работа.
"Мы разговаривали с китайской компанией-подрядчиком. Они сообщили, что, если мэрия предоставит новый проект для согласования, они готовы выслушать. Мы не против строительства дороги, мы против вырубки деревьев. Мы не вывели дружинников своих, их 2 тыс. человек", – сказал он.
Мэр столицы Албек Ибраимов признался, что в информационном плане мэрия многие моменты не довела до жителей.
"В 2014 году уже был утвержденный проект, он подразумевает строительство дороги шириной 14 метров. Тогда попадали под снос 1000 деревьев, сейчас, после пересмотра – 143 дерева будут срублены, из них 70 негодных, 73 – здоровые. Мы вынуждены их рубить, потому что они попадают на проезжую часть. Изменить проект мы не можем, потому что он утверждался во многих инстанциях", – пояснил мэр.
Напомним, с утра на отрезке улицы Токтоналиева МП "Зеленстрой" ведет вырубку деревьев. Всего 2 июня планируется спилить порядка 140 деревьев. Местные жители вышли на митинг против вырубки зеленых насаждений. Бишкекчане утверждают, что "Зеленстрой" не имеет никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум