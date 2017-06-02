Мэр Бишкека: Изменить проект улицы Токтоналиева не можем, он утверждался во многих инстанциях

2 июня 2017, 20:36 Комментарии

Активист Алишер Ташматов на заседании Бишкекского городского кенеша попросил пересмотреть проект строительства дороги по улице Токтоналиева.

По его словам, с местными жителями не проводилась разъяснительная работа.

"Мы разговаривали с китайской компанией-подрядчиком. Они сообщили, что, если мэрия предоставит новый проект для согласования, они готовы выслушать. Мы не против строительства дороги, мы против вырубки деревьев. Мы не вывели дружинников своих, их 2 тыс. человек", – сказал он.

Мэр столицы Албек Ибраимов признался, что в информационном плане мэрия многие моменты не довела до жителей.

"В 2014 году уже был утвержденный проект, он подразумевает строительство дороги шириной 14 метров. Тогда попадали под снос 1000 деревьев, сейчас, после пересмотра – 143 дерева будут срублены, из них 70 негодных, 73 – здоровые. Мы вынуждены их рубить, потому что они попадают на проезжую часть. Изменить проект мы не можем, потому что он утверждался во многих инстанциях", – пояснил мэр.

Напомним, с утра на отрезке улицы Токтоналиева МП "Зеленстрой" ведет вырубку деревьев. Всего 2 июня планируется спилить порядка 140 деревьев. Местные жители вышли на митинг против вырубки зеленых насаждений. Бишкекчане утверждают, что "Зеленстрой" не имеет никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев.