Президент А.Атамбаев принял сына филантропа Джорджа Сороса

2 июня 2017, 19:57 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 2 июня принял Алекса Сороса, сына основателя Института открытого общества, филантропа Джорджа Сороса. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе беседы Алекс Сорос, который тоже является меценатом и руководителем ряда фондов, рассказал главе государства о том, что в рамках своего визита в Кыргызстан он также примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Американского университета в Центральной Азии.

На встрече Алекс Сорос также отметил реализуемый в Кыргызской Республике проект "Таза коом" и выразил мнение, что он принесет большую выгоду стране.