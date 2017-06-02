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Новости Кыргызстана

"Чудо-женщина" — фильм, на который пойдут все мужчины"Чудо-женщина" — фильм, на который пойдут все мужчиныАлмазбек Атамбаев принял сына филантропа Джорджа Сороса Алекса СоросаАлмазбек Атамбаев принял сына филантропа Джорджа Сороса Алекса Сороса

Президент А.Атамбаев принял сына филантропа Джорджа Сороса

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429832-ru.html

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2 июня 2017, 19:57       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 2 июня принял Алекса Сороса, сына основателя Института открытого общества, филантропа Джорджа Сороса. Об этом сообщила пресс-служба президента.
В ходе беседы Алекс Сорос, который тоже является меценатом и руководителем ряда фондов, рассказал главе государства о том, что в рамках своего визита в Кыргызстан он также примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Американского университета в Центральной Азии.
На встрече Алекс Сорос также отметил реализуемый в Кыргызской Республике проект "Таза коом" и выразил мнение, что он принесет большую выгоду стране.

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