"Чудо-женщина" — фильм, на который пойдут все мужчины

2 июня 2017, 19:58 Комментарии

Колумнист Sputnik Казахстан Дмитрий Мостовой посмотрел фильм и полный восторженных эмоций решил поделиться впечатлениями.

"Чудо-женщина" - картина о богах, любви, войне, выгодно отличающаяся от других комиксоидов, но не избавленная от привычных пороков жанра.

Она должна была выполнять, в том числе, роль "мостика" от провальной картины "Бэтмен против Супермена" (которая, хоть и неплохо поработала в прокате, удостоилась уничижительных оценок зрителей) к выходящей осенью "Лиге справедливости". Но уже с появлением первых видеоматериалов стало понятно, что "Чудо-женщина" будет не просто промежуточным звеном от одной "сборной солянки" из супергероев к другой. И сейчас можно констатировать: снятый женщиной кинокомикс, главный герой которого (впервые за полтора десятилетия) - тоже женщина, определенно удался и на общем фоне геройской фантастики смотрится приятно и свежо.

В этом едва ли не главная заслуга израильской актрисы и модели Галь Гадот. Даже если бы она 2 часа 20 минут экранного времени просто ходила туда-сюда, это уже было бы прекрасным зрелищем. Как ни парадоксально, режиссер Пэтти Дженкинс, сняв фильм о женщине-супергерое, способной не только постоять за себя, но и сокрушить армию врагов, и появляющейся на авансцене во время Первой мировой войны, когда у женщин и прав-то особо не было, неожиданно создала идеальный продукт для зрителей-мужчин.

Лет 10-15 назад на роль чудо-женщины отлично подошла бы, например, Бриджет Мойнахан. В какой-то период к проекту хотели привлечь Кейт Бэкинсейл, Коби Смалдерс и Ольгу Куриленко. К счастью, создатели картины "дождались" Галь Гадот. Такое редко бывает, но Гадот будто рождена для этой роли - настолько органично актриса в ней смотрится.

Что интересно, собственно, слова "чудо-женщина" не звучат в фильме ни разу. Главная героиня пока "просто" Диана - принцесса амазонок, призванная спасти мир от кровожадного бога войны Ареса. Выросшая на острове Темискира, где амазонки скрываются от непрошенных гостей, Диана с детства мечтала стать великой воительницей, против чего была ее мать Ипполита, надеявшаяся, что дочери удастся избежать предначертанной судьбы. Но однажды поблизости от Темискиры разбился самолет с американским летчиком, который рассказал амазонкам, что в мире уже четыре года идет страшная война, и Диана, вооружившись божественно-магическими "гаджетами", отправилась останавливать кровопролитие.

К завязке картины (как, впрочем, и к финалу, но об этом позже) есть немало вопросов. Куда делся немецкий линкор и как он сумел проникнуть сквозь защитное пространство вокруг Темискиры? Каким образом можно доплыть из Средиземноморья до Лондона за одну ночь? Причем вопросы эти очевидные, и здесь не получается "сделать скидку", даже учитывая жанр, или не обращать внимания, тем более что скорость развития сюжета поначалу невысокая. Но как только Диана попадает в Лондон, а затем отправляется на фронт, в Бельгию, картина сразу приобретает необходимые стройность и темп.

В отличие от Marvel, в DC Entertainment и Warner Bros. еще со времен нолановских "Бэтменов" делают ставку на жесткость экранного действа. Не в каждом случае это работает (пример - все тот же "Супермен против Бэтмена"), еще и потому, что уйти от законов комиксов удается не всегда. В "Чудо-женщине" это практически получилось. Фактически за два часа зритель проживает вместе с Дианой метаморфозы от девочки-мечтательницы к наивной девушке, считающей, что всех можно спасти, всем помочь, и до женщины, которой нечего терять и которая страшна в гневе.

Повторюсь, по сути, успех только-только стартовавшей в мировом прокате картины (а про успех можно писать уверенно, учитывая уровень ожиданий, высокие оценки критиков и положительный "сарафан") зиждется на очаровании и таланте Галь Гадот. Остальные актеры ничем не выделяются, исполняя привычные роли. Крис Пайн фактически играет капитана Кирка из "Стартрека", а Юэн Бремнер - Обрубка из "На игле".

Дэнни Хьюстон отчаянно корчится каждый раз, когда его персонаж, фон Людендорф (из знаменитого немецкого генерала сотворили какого-то монстра, но тут как раз надо сделать скидку на комикс), получает порцию газа-энергетика, приготовленного жестоким ученым доктором Мару (в этой роли испанская звезда Елена Аная - "Кожа, в которой я живу", "Ван Хельсинг"). А работа Дэвида Тьюлиса оказалась нещадно загублена отвратительным дубляжом в исполнении гендиректора российской компании-локализатора, до сих пор по непонятным причинам считающего себя актером.

В общем, если бы не Галь Гадот, быть "Чудо-женщине" очередным проходным фильмом, который уже через пару дней осел бы в памяти туманным пятном. Тем более стандартная, затянутая и примитивная финальная битва к этому располагала - здесь уйти от шаблона создатели картины не смогли. Остается к ним только один вопрос: учитывая все сказанное и показанное в ленте, как быть со Второй мировой войной? Впрочем, наверняка что-нибудь придумают, в конце концов, законы комиксов эластичны донельзя.

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