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Днем дожди — погода по Кыргызстану на 3 июня

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429830-ru.html

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2 июня 2017, 20:06       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. В субботу, 3 июня, ночью без осадков, днем в отдельных горных и предгорных районах дожди, грозы, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночью будет в пределах 11-16 градусов тепла, днем +28...+33.
В Таласской области в ночное время от 10 до 15 градусов со знаком "плюс", днем ожидается 27-32 тепла.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +14...+20, днем термометры покажут от 29 до 35 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 5-10 градусов выше нуля, днем +19...+24.
В Нарынской области в ночное время 3-8 градусов тепла, днем будет от +23 до +28.
В Оше ночью +18...+20, днем ожидается 32-34 градуса выше нуля.
В Бишкеке ночью 14-16 градусов со знаком "плюс", днем +31...+33.
Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с 4 по 6 июня ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 22 метров в секунду.
В связи с локальными ливневыми дождями ожидается подъем уровня воды в реках, возможны размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам. В горных и предгорных районах селеопасно.

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