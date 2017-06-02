Днем дожди — погода по Кыргызстану на 3 июня

2 июня 2017, 20:06 Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. В субботу, 3 июня, ночью без осадков, днем в отдельных горных и предгорных районах дожди, грозы, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночью будет в пределах 11-16 градусов тепла, днем +28...+33.

В Таласской области в ночное время от 10 до 15 градусов со знаком "плюс", днем ожидается 27-32 тепла.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +14...+20, днем термометры покажут от 29 до 35 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 5-10 градусов выше нуля, днем +19...+24.

В Нарынской области в ночное время 3-8 градусов тепла, днем будет от +23 до +28.

В Оше ночью +18...+20, днем ожидается 32-34 градуса выше нуля.

В Бишкеке ночью 14-16 градусов со знаком "плюс", днем +31...+33.

Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с 4 по 6 июня ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 22 метров в секунду.

В связи с локальными ливневыми дождями ожидается подъем уровня воды в реках, возможны размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам. В горных и предгорных районах селеопасно.