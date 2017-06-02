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Алмазбек Атамбаев принял сына филантропа Джорджа Сороса Алекса СоросаАлмазбек Атамбаев принял сына филантропа Джорджа Сороса Алекса СоросаЗадержанных на ул.Токтоналиева активистов отпускают, - мэрЗадержанных на ул.Токтоналиева активистов отпускают, - мэр

Задержанные в Бишкеке активисты отпущены домой

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429829-ru.html

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Омбудсмен Кыргызстана призвал к гуманности в отношении противников вырубки деревьев в Бишкеке

2 июня 2017, 19:52       Комментарии

Задержанные в Бишкеке активисты отпущены. Об этом сообщил мэр столицы Албек Ибраимов на заседании Бишкекского городского кенеша.
Сразу после задержания экологи-активисты и митинговавшие местные жители доставлены в Первомайское РОВД, откуда их отправили в райсуд для рассмотрения дела об административном правонарушении.
Мэр рассказал, что частично отпускают активистов с административным предупреждением. Однако депутат СДПК Эмиль Шукуров рассказал, что некоторых оштрафовали.
Напомним, с утра на отрезке улицы Токтоналиева МП "Зеленстрой" ведет вырубку деревьев. Всего 2 июня планируется спилить порядка 140 деревьев. Местные жители вышли на митинг против вырубки зеленых насаждений. Бишкекчане утверждают, что "Зеленстрой" не имеет никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев.

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