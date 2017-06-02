Задержанные в Бишкеке активисты отпущены домой

2 июня 2017, 19:52 Комментарии

Задержанные в Бишкеке активисты отпущены. Об этом сообщил мэр столицы Албек Ибраимов на заседании Бишкекского городского кенеша.

Сразу после задержания экологи-активисты и митинговавшие местные жители доставлены в Первомайское РОВД, откуда их отправили в райсуд для рассмотрения дела об административном правонарушении.

Мэр рассказал, что частично отпускают активистов с административным предупреждением. Однако депутат СДПК Эмиль Шукуров рассказал, что некоторых оштрафовали.

Напомним, с утра на отрезке улицы Токтоналиева МП "Зеленстрой" ведет вырубку деревьев. Всего 2 июня планируется спилить порядка 140 деревьев. Местные жители вышли на митинг против вырубки зеленых насаждений. Бишкекчане утверждают, что "Зеленстрой" не имеет никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев.