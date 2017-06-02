Алмазбек Атамбаев принял сына филантропа Джорджа Сороса

2 июня 2017, 20:03 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 2 июня, принял сына основателя Института открытого общества, филантропа Джорджа Сороса Алекса Сороса, сообщает пресс-служба президента.

В ходе беседы Алекс Сорос, который тоже является меценатом и руководителем ряда фондов, рассказал главе государства о том, что в рамках своего визита в Кыргызстан он также примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Американского университета в Центральной Азии.

"На встрече Алекс Сорос также отметил реализуемый в Кыргызстане проект "Таза Коом", и выразил мнение, что он принесет большую выгоду стране", – говорится в сообщении.