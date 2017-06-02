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При получении взятки в $8 тыс. задержан директор Авиационного предприятия при МЧС КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/pri-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429827-ru.html

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Премьер призвал МСУ оказывать максимальную поддержку экспортоориентированным предприятиям

2 июня 2017, 20:14       Комментарии

В УГСБЭП по Бишкек с заявлением обратился А.Б. о принятии мер в отношении сотрудников ГП "Авиационное предприятие при МЧС КР", которые вымогали $25 тыс. за положительное решение вопроса в судебных органах по неуплате неналоговых платежей госпредприятия. При этом, в случае не предоставления запрашиваемой суммы угрожали, взыскать задолженность госпредприятия с самого заявителя, сообщает пресс-служба финпола.
31 мая по данному факту прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство взятки в крупном размере" УК КР.
"1 июня в служебном помещении МЧС КР при получении взятки в $8 тыс. задержаны директор ГП "Авиационное предприятие при МЧС КР" А.И., заместитель Н.О., и юрист А.Т. В настоящее время ведется расследование", – говорится в сообщении.

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