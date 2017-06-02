При получении взятки в $8 тыс. задержан директор Авиационного предприятия при МЧС КР

2 июня 2017, 20:14 Комментарии

В УГСБЭП по Бишкек с заявлением обратился А.Б. о принятии мер в отношении сотрудников ГП "Авиационное предприятие при МЧС КР", которые вымогали $25 тыс. за положительное решение вопроса в судебных органах по неуплате неналоговых платежей госпредприятия. При этом, в случае не предоставления запрашиваемой суммы угрожали, взыскать задолженность госпредприятия с самого заявителя, сообщает пресс-служба финпола.

31 мая по данному факту прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство взятки в крупном размере" УК КР.

"1 июня в служебном помещении МЧС КР при получении взятки в $8 тыс. задержаны директор ГП "Авиационное предприятие при МЧС КР" А.И., заместитель Н.О., и юрист А.Т. В настоящее время ведется расследование", – говорится в сообщении.