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Новости Кыргызстана

Президент А.Атамбаев принял сына филантропа Джорджа СоросаПрезидент А.Атамбаев принял сына филантропа Джорджа СоросаЗадержанные в Бишкеке активисты отпущены домойЗадержанные в Бишкеке активисты отпущены домой

Алмазбек Атамбаев принял сына филантропа Джорджа Сороса Алекса Сороса

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429826-ru.html

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2 июня 2017, 19:54       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял сына основателя Института открытого общества, филантропа Джорджа Сороса Алекса Сороса. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе беседы Алекс Сорос, который тоже является меценатом и руководителем ряда фондов, рассказал Главе государства о том, что в рамках своего визита в Кыргызстан он также примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Американского университета в Центральной Азии.
На встрече Алекс Сорос также отметил реализуемый в КР проект "Таза Коом", и выразил мнение, что он принесет большую выгоду стране.

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