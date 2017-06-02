Алмазбек Атамбаев принял сына филантропа Джорджа Сороса Алекса Сороса

2 июня 2017, 19:54 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял сына основателя Института открытого общества, филантропа Джорджа Сороса Алекса Сороса. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе беседы Алекс Сорос, который тоже является меценатом и руководителем ряда фондов, рассказал Главе государства о том, что в рамках своего визита в Кыргызстан он также примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Американского университета в Центральной Азии.

На встрече Алекс Сорос также отметил реализуемый в КР проект "Таза Коом", и выразил мнение, что он принесет большую выгоду стране.