Задержанных на ул.Токтоналиева активистов отпускают, - мэр

2 июня 2017, 19:44 Комментарии

Задержанных на улице Токтоналиева активистов потихоньку отпускают. Об этом 2 июня сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов на сессии Бишкекского горкенеша.

По его словам, задержанным объявили административные предупреждения и отпускают.

Двух задержанных отпустили, четырем активистам дали административные предупреждения и еще четырем предъявили штрафные санкции.

Утром 2 июня на улице Токтоналиева в рамках реконструкции дороги начали вырубать деревья. Десять активистов и местных жителей сели на асфальт в знак протеста. Милиция забрала их в ГУВД Бишкека.