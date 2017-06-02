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Задержанные в Бишкеке активисты отпущены домойЗадержанные в Бишкеке активисты отпущены домойДепутаты БГК объявили недоверие главе Управления городского транспортаДепутаты БГК объявили недоверие главе Управления городского транспорта

Задержанных на ул.Токтоналиева активистов отпускают, - мэр

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429825-ru.html

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Задержанных на Токтоналиева активистов обвиняют в перекрытии дорог и неподчинении (видео)

2 июня 2017, 19:44       Комментарии

Задержанных на улице Токтоналиева активистов потихоньку отпускают. Об этом 2 июня сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов на сессии Бишкекского горкенеша.
По его словам, задержанным объявили административные предупреждения и отпускают.
Двух задержанных отпустили, четырем активистам дали административные предупреждения и еще четырем предъявили штрафные санкции.
Утром 2 июня на улице Токтоналиева в рамках реконструкции дороги начали вырубать деревья. Десять активистов и местных жителей сели на асфальт в знак протеста. Милиция забрала их в ГУВД Бишкека.

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