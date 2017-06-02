Задержанных на ул.Токтоналиева активистов отпускают, - мэр

2 июня 2017, 19:44 Комментарии
Задержанных на улице Токтоналиева активистов потихоньку отпускают. Об этом 2 июня сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов на сессии Бишкекского горкенеша.
По его словам, задержанным объявили административные предупреждения и отпускают.
Двух задержанных отпустили, четырем активистам дали административные предупреждения и еще четырем предъявили штрафные санкции.
Утром 2 июня на улице Токтоналиева в рамках реконструкции дороги начали вырубать деревья. Десять активистов и местных жителей сели на асфальт в знак протеста. Милиция забрала их в ГУВД Бишкека.