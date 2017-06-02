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Атамбаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429822-ru.html

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2 июня 2017, 19:26       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью 13 военнослужащих Турции в результате крушения вертолета в провинции Ширнак 31 мая 2017 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью 13 военнослужащих Турции в результате крушения вертолета в провинции Ширнак 31 мая 2017 года. От имени кыргызского народа и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких", - отмечено в послании Атамбаева.

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