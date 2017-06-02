Атамбаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета

2 июня 2017, 19:26 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью 13 военнослужащих Турции в результате крушения вертолета в провинции Ширнак 31 мая 2017 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью 13 военнослужащих Турции в результате крушения вертолета в провинции Ширнак 31 мая 2017 года. От имени кыргызского народа и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких", - отмечено в послании Атамбаева.