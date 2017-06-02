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День 2 Июня: Борьба с пробками уперлась в деревья

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429820-ru.html

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Мэрия обещает посадить деревья вместо вырубленных по улице Токтоналиева

Бишкекчанам не удалось защитить деревья

2 июня 2017, 19:06       Комментарии

Расширение дорог в Бишкеке наталкивается на сопротивление местного населения. Сегодня активисты попытались заблокировать вырубку деревьев на улице Токтоналиева. Однако они были задержаны.
По плану мэрии, за счет китайского гранта эта улица с двухполосным движением должна стать четырехполосной. Из-за расширения дороги под вырубку должны попасть сотни деревьев.
На реке Ала-Арча строится мост, который должен соединить улицу Токтоналиева с улицей Медерова.
В прошлом году стало известно, что мэрия Бишкека июля отправила проект постановления в Аппарат правительства, согласно которому предлагается отчуждение участка от Ботанического сада вдоль улицы Каракульской. Тогда мэрия вырубку деревьев в Ботаническом саду объяснила желанием соединить улицу Каракульскую с улицей Льва Толстого.
Власти города утверждают, что расширение улицы Токтоналиева должно разгрузить проспекты Айтматова и Байтик Баатыра. Однако это информация не доходит до горожан и среди них начинают циркулировать различные слухи. Например, дорогу якобы расширяют для удобства работников Генеральной прокуратуры.
К этому прибавилось то, что китайский подрядчик уже выставляет мэрии санкции. "Потому что должен сдать объект в 2018 году", - объяснил мэр Ибраимов. Было бы хорошо, если бы мэрия заранее объяснила замыслы и привела конкретные цифры разгрузки дороги.
Кстати, градостроительный совет Бишкека 17 мая не стал рассматривать проект 10-этажных крупнопанельных жилых домов по ул.Токтоналиева - ул.Ахунбаева. Они это сделали по предложению мэра Албека Ибраимова, который понимал всю остроту ситуации...
В селе Биринчи май Кара-Кульджинского района разрушился мост через реку Кок-Жар, построенный год назад.
Как сообщил в комментарии Turmush глава сельской управы Данияр Кадыров, мост разрушился в результате схода селевых потоков, прошедших с 23 по 29 мая.
На строительство моста было направлено 8 млн 939 тыс. сомов, из которых доноры выделили 6 млн 219 тыс. сомов, вклад местного сообщества составил 2 млн 720 тыс. сомов.
Кара-Кульджа является малой родиной кандидата в президенты Соронбая Жээнбекова. Именно по этой причине на торжественном открытии моста в прошлом году участие принимал его брат Асылбек Жээнбеков, только что сложивший с себя полномочия спикера парламента.
Новый мост продержался недолго - всего лишь год. Все спишут, по традиции, на стихийные бедствия.

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