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"Мисс бюст — 2017": кадры с конкурса, где требовался минимум третий размер

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429819-ru.html

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Кыргызская "Мисс футбол" показала, за что получила звание и корону

2 июня 2017, 18:56       Комментарии

В конкурсе участвовали гражданки Грузии и некоторых других стран, сообщает Sputnik Грузия. Победительницей смотра стала 31-летняя Софи Ахаладзе. Титул вице-мисс жюри присудило другой конкурсантке из Грузии - Тамте Джобава.
Одним из обязательных условий участия в столь необычном для страны конкурсе красоты было наличие как минимум третьего размера груди. Возраст участниц составлял от 18 до 37 лет, их внешность и пропорции оценивало жюри, в которое вошли известные деятели шоу-бизнеса, представители СМИ и мира моды.
Победительницы "Мисс бюст - 2017" получили недельные путевки на отдых за границей, годовые ваучеры на обучение английскому языку и ваучеры на прохождение трехмесячных PR-курсов. Остальным участницам вручили путевки в Батуми.
Нынешний конкурс был посвящен женщинам, больным анорексией, а также ставил своей целью признание равенства женщин и мужчин в обществе.

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