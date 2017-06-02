"Мисс бюст — 2017": кадры с конкурса, где требовался минимум третий размер

2 июня 2017, 18:56 Комментарии

В конкурсе участвовали гражданки Грузии и некоторых других стран, сообщает Sputnik Грузия. Победительницей смотра стала 31-летняя Софи Ахаладзе. Титул вице-мисс жюри присудило другой конкурсантке из Грузии - Тамте Джобава.

Одним из обязательных условий участия в столь необычном для страны конкурсе красоты было наличие как минимум третьего размера груди. Возраст участниц составлял от 18 до 37 лет, их внешность и пропорции оценивало жюри, в которое вошли известные деятели шоу-бизнеса, представители СМИ и мира моды.

Победительницы "Мисс бюст - 2017" получили недельные путевки на отдых за границей, годовые ваучеры на обучение английскому языку и ваучеры на прохождение трехмесячных PR-курсов. Остальным участницам вручили путевки в Батуми.

Нынешний конкурс был посвящен женщинам, больным анорексией, а также ставил своей целью признание равенства женщин и мужчин в обществе.