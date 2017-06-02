Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.54 $/гр (-0.17) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

День 2 Июня: Борьба с пробками уперлась в деревьяДень 2 Июня: Борьба с пробками уперлась в деревьяСтатс-секретарю Минэкономики Айдай Курмановой объявлен выговорСтатс-секретарю Минэкономики Айдай Курмановой объявлен выговор

Kazinform: Запасы нефти в Казахстане могут возрасти до 76 млрд. тонн

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429817-ru.html

Похожие новости

Минтруда и социального развития предлагает воспитывать в детских домах семейного типа до 15 детей в возрасте 4-18 лет

Kazinform: В Казахстане за этот год зафиксировано шесть случаев ненадлежащего использования госсимволов

"Kazinform": Создать "Туркестанскую пятерку" предложили в Казахстане странам ЦА

В Араване строят новый цементный завод, запасов сырья хватит на 100 лет

За 5 месяцев в Новосибирскую область не пропустили более 2 тыс. тонн товара из Казахстана и КР

2 июня 2017, 19:01       Комментарии

Kazinform: До 76 млрд тонн могут увеличиться запасы нефти в Казахстане. По оценкам геологов, столько сырья хранится в пока неразведанных месторождениях, расположенных в соляных куполах на глубине от 5 до 12 километров, сообщает корреспондент МИА "Казинформ".
"Запасы Казахстана в настоящее время оцениваются в 5,5 млрд тонн нефти. Это извлекаемые запасы. Геологические запасы примерно 15 млрд тонн. Большая часть крупных месторождений расположены на глубине примерно в 5 километров, но геологи считают, что нефть есть и на больших глубинах. Поэтому практические прогнозные ресурсы увеличены до 75-76 млрд тонн. Это за счет переоценки возможностей в основном глубокозалегающих толщ Прикаспийской впадины и шельфа Каспийского моря. В соляных куполах на глубинах от 5 до 12 километров, - сообщил корреспонденту МИА "Казинформ" президент казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков.
По словам Балтабека Куандыкова, подтвердить эти прогнозы поможет бурение сверхглубокой скважины в 15 километров. Для реализации проекта создан международный консорциум.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум