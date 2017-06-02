Kazinform: Запасы нефти в Казахстане могут возрасти до 76 млрд. тонн

2 июня 2017, 19:01 Комментарии

Kazinform: До 76 млрд тонн могут увеличиться запасы нефти в Казахстане. По оценкам геологов, столько сырья хранится в пока неразведанных месторождениях, расположенных в соляных куполах на глубине от 5 до 12 километров, сообщает корреспондент МИА "Казинформ".

"Запасы Казахстана в настоящее время оцениваются в 5,5 млрд тонн нефти. Это извлекаемые запасы. Геологические запасы примерно 15 млрд тонн. Большая часть крупных месторождений расположены на глубине примерно в 5 километров, но геологи считают, что нефть есть и на больших глубинах. Поэтому практические прогнозные ресурсы увеличены до 75-76 млрд тонн. Это за счет переоценки возможностей в основном глубокозалегающих толщ Прикаспийской впадины и шельфа Каспийского моря. В соляных куполах на глубинах от 5 до 12 километров, - сообщил корреспонденту МИА "Казинформ" президент казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков.

По словам Балтабека Куандыкова, подтвердить эти прогнозы поможет бурение сверхглубокой скважины в 15 километров. Для реализации проекта создан международный консорциум.