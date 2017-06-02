Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.54 $/гр (-0.17) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 3 июня отключат электричествоВ каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 3 июня отключат электричествоА.Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с гибелью 13 военнослужащих в результате крушения вертолетаА.Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с гибелью 13 военнослужащих в результате крушения вертолета

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429816-ru.html

Похожие новости

Атамбаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с гибелью 13 военнослужащих в результате крушения вертолета

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с терактом в Кабуле

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с терактом в Кабуле

ООН выразила разочарование решением США о выходе из соглашения по климату

2 июня 2017, 18:43       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Афганистан Ашрафу Гани в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта, совершенного в городе Кабул. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"Кыргызская Республика решительно осуждает данный бесчеловечный акт, нацеленный на мирных и невинных граждан", - говорится в телеграмме Главы государства.
Президент Алмазбек Атамбаев передал слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум