Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле

2 июня 2017, 18:43 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Афганистан Ашрафу Гани в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта, совершенного в городе Кабул. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Кыргызская Республика решительно осуждает данный бесчеловечный акт, нацеленный на мирных и невинных граждан", - говорится в телеграмме Главы государства.

Президент Алмазбек Атамбаев передал слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.