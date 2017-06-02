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Компания Huawei готова оказать содействие КР в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kompaniia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429815-ru.html

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2 июня 2017, 18:50       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Руководитель аппарата Президента Сапар Исаков сегодня встретился с финансовым аналитиком Huawei Technologies Co. Ltd Жен Ю Ином и генеральным директором компании Huawei в Кыргызстане Чжан Чжицзянем.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации в Кыргызской Республике инновационных проектов в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом", сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"За последние годы Кыргызстан смог значительно улучшить показатели борьбы с коррупцией благодаря политической воле высшего руководства страны. Однако мы понимаем, что следующим шагом в искоренении коррупции должна стать система, которая бы исключала риски ее возникновения. В этом, конечно же, нам могут помочь знания и технологии", - сказал Руководитель Аппарата Президента.
Сапар Исаков отметил, что главным результатом продвижения программы "Таза Коом" будут "умные города", предполагающие создание устойчивого экономического развития и высокое качество жизни.
По словам финансового аналитика Huawei Technologies Co. Ltd Жен Ю Ин компания обладает достаточным опытом реализации инновационных проектов предоставляющих услуги жителям крупных городов.
"Компания Huawei готова оказать содействие Кыргызстану в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом", - заявила Жен Ю Ин

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