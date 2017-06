Компания Huawei готова оказать содействие КР в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом"

2 июня 2017, 18:50 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Руководитель аппарата Президента Сапар Исаков сегодня встретился с финансовым аналитиком Huawei Technologies Co. Ltd Жен Ю Ином и генеральным директором компании Huawei в Кыргызстане Чжан Чжицзянем.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации в Кыргызской Республике инновационных проектов в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом", сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"За последние годы Кыргызстан смог значительно улучшить показатели борьбы с коррупцией благодаря политической воле высшего руководства страны. Однако мы понимаем, что следующим шагом в искоренении коррупции должна стать система, которая бы исключала риски ее возникновения. В этом, конечно же, нам могут помочь знания и технологии", - сказал Руководитель Аппарата Президента.

Сапар Исаков отметил, что главным результатом продвижения программы "Таза Коом" будут "умные города", предполагающие создание устойчивого экономического развития и высокое качество жизни.

По словам финансового аналитика Huawei Technologies Co. Ltd Жен Ю Ин компания обладает достаточным опытом реализации инновационных проектов предоставляющих услуги жителям крупных городов.

"Компания Huawei готова оказать содействие Кыргызстану в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом", - заявила Жен Ю Ин